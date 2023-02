PS5, DOPPIA OCCASIONE Mediaworld-eBay: anche in sconto

Gli avvistamenti e le disponibilità di PS5 ormai si distinguono a perdita d’occhio. Oggi è il turno della più economica Digital Editon, la console senza lettore disco, che puoi acquistare sia sul sito di Mediaworld, sia su eBay.

Il prezzo offerto da Mediaworld è quello di listino, 449,99 euro con consegna entro un paio di settimane. Decisamente più rapida invece la consegna promessa da eBay, ma in quel caso il prezzo è un po’ più alto sebbene puoi applicare uno sconto da 54 euro inserendo il codice “CASA23” nel carrello. A te la scelta.

PS5 Digital Edition: doppia possibilità di scelta tra Mediaworld ed eBay

La PlayStation 5 Digital Edition è letteralmente identica alla console originale, almeno per quanto riguarda le caratteristiche tecniche e la compatibilità con i giochi disponibili. L’unica differenza è che, appunto, i giochi puoi averli soltanto in digitale essendo una macchina sprovvista del convenzionale lettore disco.

Una caratteristica che si sposa con l’esigenza di sorridere al mercato digitale, ormai quello prevalente, e dall’altra di proporre una versione più economica della stessa console: rispetto la Standard Edition hai un risparmio infatti di 100 euro.

Una macchina ideale per chi non vuole aspettare e soprattutto non è più interessato a possedere i giochi in formato fisico sfruttando i 100 euro risparmiati per acquistarne altri su PlayStation Store o per un abbonamento PlayStation Plus.

Ripetiamo dunque la doppia occasione di oggi: Mediaworld a 449,99 euro con consegna più lunga. eBay a 492 euro con codice sconto “CASA23” e consegna immediata. A te la scelta.

