PS5 Drop: comprala su GameStop, ADESSO (1 dicembre)

Senza perdere tempo, siamo a un nuovo appuntamento con i PS5 Drop di GameStop: se vuoi allungare le mani su una delle poche unità disponibili, ti devi fiondare sullo store online della catena, in questo momento.

PS5 Drop by GameStop: l'occasione dell'1 dicembre

Le unità a magazzino sono rese disponibili durante la diretta streaming di GameStop TV, al via alle ore 16:00. Dovrebbe essere interessata la Standard Edition con un bundle dedicato.

Diamo per scontato il sold out quasi immediato, come ormai avviene fin dal lancio della piattaforma risalente a oltre un anno fa. L'unico modo per acquistarne una è puntare tutto sul click rapido. Potrebbe essere l'ultima occasione utile prima del Natale.

Comprare una PlayStation 5 è una vera impresa, a causa della crisi dei chip. La console è stata nei giorni scorsi anche al centro di un fatto di cronaca, negli Stati Uniti, dove la sua vendita a mano si è trasformata in una sparatoria, con un ragazzo di 19 anni finito in ospedale dopo essere stato colpito da un proiettile.

… articolo in aggiornamento