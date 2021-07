PS5 Drop, disponibile da GameStop: comprala qui, ADESSO

Fin dal giorno del suo lancio, acquistare una PlayStation 5 non è stato facile. L'oggetto del desiderio di casa Sony è ancora pressoché introvabile, con la domanda che supera abbondantemente l'offerta e le scorte nei magazzini che si esauriscono in un lampo. L'unico modo per allungare le mani sulla piattaforma è farsi trovare pronti quando si presenta un PS5 Drop: oggi l'occasione giusta, a questo link su GameStop.

PS5 disponibile: il link per acquistarla su GameStop

Desiderata dagli appassionati di gaming di mezzo mondo (l'altra metà fa il tifo per Xbox), la console ha dalla sua un comparto hardware di ultima generazione e un catalogo di giochi che andrà via via crescendo col passare del tempo, includendo diverse esclusive di lusso. Oggi torna disponibile su GameStop.

Chi è affezionato al supporto fisico e preferisce collezionare i titoli su disco può optare per la Standard Edition dotata di lettore, mentre chi è più avvezzo ai download troverà nella Digital Edition pane per i suoi denti. Ciò che accomuna tutti è la necessità di agire rapidamente per acquistarne una durante questo PS5 Drop di GameStop.

Lanciata sul mercato nel novembre 2020, la PlayStation 5 è stata un sold out continuo: oltre otto milioni di unità prodotte, altrettante vendute immediatamente. Diffidare da chi la propone a prezzi esorbitanti o tramite asta, meglio affidarsi a uno store che garantisce la massima serietà come nel caso di GameStop, così da poter essere sicuro di godere della garanzia ufficiale a cui ricorrere in caso di necessità.

Perché è così difficile trovare una PS5 da comprare? La crisi dei chip che ha colpito l'intera industria tecnologica sicuramente ha la sua responsabilità. Sony e i suoi partner sono al lavoro per porre rimedio alla situazione, ma purtroppo non accadrà in tempi brevi: al momento il consiglio è di farsi trovare pronti quando si presenta un'occasione come il Drop di oggi su GameStop.