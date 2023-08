PS5: due colori del DualSense in sconto a 49€

Nello stesso giorno in cui la PS5 torna in sconto a 449 euro (occhio al sold out dietro l’angolo), Amazon propone due offerte anche per il controller DualSense della PlayStation 5, rispettivamente nelle colorazioni Cosmic Red e nella tradizionale White. In entrambi i casi, il prezzo finale è 49 euro.

DualSense: due offerte nel giorno di PS5 a -100€

La periferica non ha certo bisogno di presentazioni. È quella ufficiale della console next-gen con caratteristiche come il feedback aptico e i trigger adattivi, per un’esperienza di gioco il più immersiva possibile. Per altre informazioni consultare la scheda del prodotto.

Al prezzo finale di 49 euro è un affare per tutti coloro che hanno in casa una PS5 o vogliono approfittare dello sconto odierno di 100 euro per allungare le mani sulla piattaforma.

E in tema di giochi, il momento è perfetto per effettuare il preordine di EA SPORTS FC 24 in edizione Standard per PlayStation 5: Amazon lo propone in sconto rispetto al listino, su supporto fisico e con la consegna garantita per il day one del 29 settembre. Pronti a scendere in campo nei panni di Haalland con la nuova simulazione calcistica erede della serie FIFA?

