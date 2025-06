PS5: DualSense in versione Cobalt Blue a -31% è un MUST HAVE

C’è un’offerta a tempo disponibile su Amazon in questo momento che propone il controller DualSense per PS5, in versione Cobalt Blue, con un forte sconto. Con un look originale e che di certo non passerà inosservato, unisce estetica e funzionalità nel suo inconfondibile design ergonomico, per garantire un’esperienza di gioco senza compromessi. Progettato direttamente da Sony, sfrutta appieno le potenzialità della console PlayStation 5, garantendo massima compatibilità e prestazioni ottimali con tutti i titoli.

L’offerta a tempo sul DualSense (Cobalt Blue)

La colorazione è ispirata alle maestose tonalità che si trovano nelle profondità del nostro pianeta . Tra le caratteristiche avanzate troviamo il feedback aptico che si fa sentire sulle mani, i grilletti adattivi che oppongono resistenza alla pressione delle dita, il rilevamento del movimento a 6 assi, e un touchpad centrale per azioni aggiuntive durante il gameplay. Integra anche microfono e altoparlante, permettendo comunicazioni rapide senza cuffie. Inoltre, ha una batteria a lunga durata e una qualità costruttiva premium. Scopri di più nella descrizione completa.

Acquistalo ora per riceverlo entro domani con la consegna gratuita. È venduto e spedito da Amazon, senza passare da intermediari. La promozione fa parte dell’evento Days of Play 2025 organizzato da Sony. Attenzione: come già scritto in apertura si tratta di un’offerta a tempo, dunque potrebbe scadere o andare sold out da un momento all’altro. Se sei interessato ti consigliamo di approfittarne subito per non rischiare di rimanere a bocca asciutta.

Grazie allo sconto del 31% sul listino ufficiale puoi comprare il controller DualSense di PS5, nella sua colorazione Cobalt Blue, al prezzo finale di soli 54,90 euro. Il voto medio assegnato dalle migliaia di recensioni dei clienti pubblicate sull’e-commerce è 4,6 stelle su 5.