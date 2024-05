PS5: il DualSense Cosmic Red è in SCONTO a -33%

Finché dura, lo sconto del 33% sull’edizione Cosmic Red del DualSense è un ottimo affare a chi vuole acquistare un joypad aggiuntivo per la propria PS5 donando al proprio setup un tocco di colore. È un’alternativa valida al tradizionale White fornito in dotazione all’acquisto della piattaforma.

Amazon taglia del 33% il prezzo del DualSense Cosmic Red

Le caratteristiche sono quelle dell’edizione standard: stick analogici, trigger adattivi, motori per il feedback aptico, microfono e altoparlanti integrati, jack audio per il collegamento delle cuffie, superficie touch, connettività wireless con la console, pieno supporto a tutte le funzionalità della piattaforma next-gen di casa Sony ed ergonomia senza compromessi. Nell’immagine qui sotto è mostrata la confezione, trovi tutti gli altri dettagli nella scheda completa.

Con lo sconto del 33%, oggi lo paghi solo 49,90 euro (invece di 74,99 euro come da listino). Si tratta di un’offerta a tempo, non sappiamo per quanto rimarrà online. Se sei interessato, il consiglio è di approfittarne ora per non perdere l’occasione.

Il controller DualSense di PS5 nella colorazione Cosmic Red è venduto e spedito da Amazon, senza intermediari o venditori terzi, con la consegna gratuita a domicilio assicurata entro domani per chi effettua l’ordine in questo momento. C’è altro da aggiungere?

Aggiornamento: c’è anche la particolare colorazione Sterling Silver mostrata qui sopra in offerta, a un prezzo ancora più conveniente, a soli 47,99 euro, mentre quella Coral Blue è a 49,90 euro. È una giornata davvero ricca di sconti per il catalogo PlayStation 5: 5, c’è anche la nuova versione Slim Digital della console a 399 euro (invece di 449 euro come da listino), quella più piccola e leggera rispetto al modello originale, con SSD interna da 1 TB per il salvataggio dei giochi.