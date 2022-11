PS5+FIFA 23: il bundle torna disponibile

Segnaliamo oggi la disponibilità di PS5 in bundle con FIFA 23, in questo momento in vendita su eBay. È forse una delle ultime occasioni utili per trovarne una prima di Natale, ma è doveroso sottolineare che la spesa risulta maggiore rispetto a quella di listino.

Torna in vendita il bundle PS5+FIFA 23

Si tratta della Standard Edition, quella con il lettore per i giochi su disco. Incluso ovviamente il controller wireless ufficiale DualSense. Maggiori informazioni nella scheda del prodotto.

A proporre il bundle è un venditore italiano con oltre 200.000 feedback positivi già ricevuti dagli altri clienti sulla piattaforma, a garanzia della sua affidabilità. La spedizione è gratuita, con consegna garantita in un paio di giorni.

Bisogna però essere disposti ad affrontare una spesa superiore rispetto a quella di listino: il prezzo è 759,90 euro. Si valuti dunque bene se acquistarla oppure se attendere e sperare di veder comparire PlayStation 5 su qualche altro store online o sugli scaffali dei negozi, in tempo utile per poterla mettere sotto l’albero di Natale. Purtroppo, le indicazioni giunte di recente dal mercato in merito alla disponibilità non sono molto incoraggianti.

