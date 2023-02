PS5+God of War: il bundle a prezzo di listino su Amazon

Nuova occasione per allungare le mani sul bundle che include PS5 Standard Edition, il controller DualSense nella sua colorazione tradizionale White e il gioco God of War Ragnarok: è disponibile su Amazon a prezzo di listino. La spesa è dunque pari a 619,99 euro, senza rincari, con spedizione gratuita e immediata. Altro che venerdì 17, la giornata inizia con il piede giusto.

Amazon sta vendendo il bundle con PS5 e God of War Ragnarok

Il venditore è Amazon, dunque nessun timore per quanto riguarda l’affidabilità. Come sempre in questi casi, il consiglio per gli interessati è di approfittarne subito prima che si verifichi l’ennesimo, inevitabile sold out. Come ben sappiamo, fino a oggi trovare una PlayStation 5 da acquistare, nei negozi fisici così come online, ha rappresentato una vera e propria impresa, molti sono rimasti a bocca asciutta nonostante siano trascorsi ormai più di due anni dal lancio del novembre 2020. Tutte le altre informazioni sono consultabili nella descrizione completa.

Come scritto in apertura, il bundle che include la PS5 Standard Edition, il pluripremiato titolo God of War Ragnarok di Santa Monica Studio e il controller ufficiale DualSense di Sony, in questo momento è acquistabile su Amazon al prezzo di 619,99 euro, quello di listino.

Verificare le tempistiche di consegna prima di confermare l’ordine. Nel momento in cui pubblichiamo questa segnalazione, sono indicate nel 4 marzo: servirà dunque un po’ di pazienza, a causa della richiesta ancora molto elevata da parte degli appassionati di gaming.

Non vedi la console disponibile? L’offerta è riservata agli abbonati Amazon Prime. È l’occasione giusta per attivare i 30 giorni di prova gratuita che, tra le altre cose, includono l’accesso al catalogo completo della piattaforma Prime Video con film, serie TV, show e partite in streaming.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.