PS5+God of War: il bundle al prezzo minimo storico

Finalmente, la PS5 si trova più facilmente rispetto al passato, ma torniamo oggi a segnalarla su queste pagine poiché il bundle che unisce la console next-gen di casa Sony e il gioco God of War Ragnarok di Santa Monica Studio è in vendita al suo prezzo minimo storico su eBay. Una grande occasione di cui approfittare, per allungare le mani sulla piattaforma videoludica più ricercata, beneficiando di un forte sconto.

Coupon eBay: crolla il prezzo del bundle PS5

È la PlayStation 5 Standard Edition ovvero la versione con lettore di dischi. In dotazione, ovviamente, anche il controller DualSense nella sua colorazione bianca tradizionale, per dare subito inizio al divertimento. Nell’immagine qui sotto è mostrato quanto arriverà a casa dell’acquirente. Se vuoi conoscere altre informazioni, le trovi tutte nella scheda del prodotto.

Oggi, grazie alla promozione in corso, hai la possibilità di acquistare il bundle con PS5 e God of War Ragnarok al prezzo finale di soli 543 euro. Come? Semplicemente attivando il coupon dedicato, inserendo il codice ITPERHD63H3BB67M nell’apposito campo prima di eseguire il pagamento.

L’affare è proposto da un venditore italiano, con disponibilità immediata e spedizione gratuita a domicilio in pochi giorni: se lo ordini subito, presto il bundle sarà a casa tua.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.