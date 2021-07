PS5 e la guida che circola per saltare la coda su Mediaworld

Poi lamentiamoci se siamo oggetto di luoghi comuni e stereotipi, se gli italiani sono quelli che gesticolano quando parlano, mangiano solo pizza e saltano la coda. Poco importa se all'ufficio postale, nella sala d'attesa del medico o in quella virtuale di Mediaworld per comprare la PS5. Fa poca differenza. Iniziano a circolare in Rete, nei forum di discussione e all'interno dei canali Telegram, alcuni metodi per chi proprio non ha il senso civico né la pazienza di aspettare il suo turno. Non li segnaleremo qui, se desiderate conoscerli cercateli altrove, non vi sarà difficile trovarli.

Vuoi saltare la fila? Allunga la mazzetta

Chi li propone non lo fa certo in cambio di gloria o riconoscimento, ma per interesse diretto, talvolta chiedendo la sottoscrizione di un servizio (sebbene nella sua formula gratuita avviando un periodo di prova) e l'invio di uno screenshot come testimonianza. Si guadagna così tramite affiliazione. Nulla di formalmente illecito, lo facciamo anche noi su queste pagine, proponendo quotidianamente i migliori sconti e le offerte sulle piattaforme di e-commerce, ma in questo caso il guadagno non deriva dallo scovare e segnalare le promozioni migliori, bensì dall'insegnare ad altri come passare davanti a chi pazientemente e civilmente si mette in fila.

Con tutta probabilità, lo store online interverrà risolvendo la falla, qualunque essa sia, attivandosi non appena a conoscenza della furbata. Nel frattempo, se volete approfittarne, vi è sufficiente una semplice ricerca: dovrete però poi pensarci due volte prima di lamentarvi quando qualcuno vi passerà davanti all'ufficio postale, nella sala d'attesa di un medico o da Mediaworld.