PS5 a Natale: ultima chiamata, oggi su GameStop

Siamo forse all'ultima occasione utile per tentare l'acquisto di una PS5 da mettere sotto l'albero di Natale: nel pomeriggio di oggi, giovedì 9 dicembre, ci sarà un nuovo Drop organizzato da GameStop. L'appuntamento è fissato per le ore 17:00 circa, questo il link a cui collegarsi.

PlayStation 5 Digital Edition: il bundle oggi su GameStop

Lo store online della catena permetterà di allungare le mani su un bundle con la Digital Edition della console, affiancata da un controller DualSense aggiuntivo, un anno di PS Now e PS+, telecomando e altri accessori. Il tutto per una spesa complessiva prevista intorno ai 650 euro.

Come sempre, le unità di PlayStation 5 disponibili non saranno molte: il consiglio per chi desidera acquistarne una è quello di collegarsi al sito di GameStop e incrociare le dita prima che la console sia di nuovo sold out.

Al momento non circolano informazioni a proposito di un eventuale nuova disponibilità della Standard Edition, quella con il lettore per i giochi su disco.