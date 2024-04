PS5 Pro in arrivo: conferma indiretta di Sony

Le prime indiscrezioni erano apparse online a metà marzo. The Verge ha ora pubblicato ulteriori dettagli sulla PS5 Pro che arriverà sul mercato entro fine anno. Non c’è ancora un annuncio ufficiale, ma Sony ha confermato indirettamente l’arrivo della nuova console chiedendo e ottenendo la rimozione di un leak video da YouTube per violazione del copyright.

Sony ha già avvisato gli sviluppatori dei giochi

Secondo le fonti di Tom Warren (The Verge), Sony ha già avvisato gli sviluppatori del lancio della PS5 Pro. Alcuni documenti riportano le specifiche hardware e i suggerimenti per garantire la compatibilità dei giochi attuali. La nuova console, nome in codice Trinity, integrerà una GPU più potente e una CPU più veloce.

In dettaglio, la GPU dovrebbe avere prestazioni di rendering fino al 45% superiori a quella della GPU presente nella PS5. Grazie ad un’architettura aggiornata, la PS5 Pro offrirà notevoli miglioramenti nel ray tracing. I giochi che sfrutteranno questa caratteristica potranno ricevere l’etichetta “PS5 Pro Enhanced”. Gli utenti dovranno installare una patch per i giochi attuali. La certificazione che conferma la compatibilità verrà rilasciata a partire da agosto.

La CPU sarà la stessa della PS5, ma è prevista una modalità che incrementa la frequenza di clock da 3,5 a 3,85 GHz. Considerato l’aumento dei consumi, la frequenza della GPU verrà automaticamente ridotta dell’1,5%, quindi le prestazioni diminuiranno dell’1% circa.

Come anticipato a metà marzo, Sony aggiornerà anche la memoria di sistema. La larghezza di banda aumenterà da 448 a 576 GB/s. Gli sviluppatori potranno accedere a 1,2 GB aggiuntivi, quindi 13,7 GB in totale invece di 12,5 GB della PS5. Ciò consentirà di sfruttare la PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR), nuova tecnologia di upscaling da 1080p a 4K (e forse 8K) che migliora qualità delle immagini e frame rate.

La PS5 Pro e i giochi “enhanced” dovrebbero essere disponibili entro fine anno, giusto in tempo per le festività natalizie.