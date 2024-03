PS5 Pro: saranno queste le specifiche tecniche?

Insider Gaming ha pubblicato nuovi dettagli in merito alle presunte specifiche tecniche di PS5 Pro, la prossima evoluzione di PlayStation 5. Sony non ha mai confermato in via ufficiale l’arrivo della console, ma i rumor lo hanno dato più volte come quasi certo. Il tutto, come sempre accade in questi casi, è da prendere con le pinze.

Le presunte specifiche tecniche di PS5 Pro

La velocità della memoria di sistema dovrebbe aumentare fino a 576 GB/s (rispetto agli attuali 448 GB/s), mentre la CPU dovrebbe rimanere la stessa, registrando però un incremento della frequenza così da raggiungere i 3,85 GHz (+10%), per garantire prestazioni più elevate.

Dal punto di vista del design, non dovremmo assistere a cambiamenti rispetto a quanto visto con il debutto della recente PS5 Slim (è in forte sconto su Amazon), dunque con una scocca dalle dimensioni inferiori rispetto a quelle del modello originale e con la possibilità di rimuovere o di aggiungere il lettore per i giochi su disco. Anche a livello di storage, è attesa nuovamente la presenza di un’unità SSD con capacità pari a 1 TB.

La scorsa settimana, Insider Gaming ha pubblicato altri dettagli (sempre non confermati) relativi alla potenza grafica di PS5 Pro, con riferimento a un rendering il 45% più veloce rispetto a quello di PlayStation 5, a 33,5 teraflops, a un’architettura di machine learning personalizzata, a un acceleratore IA e al supporto per la risoluzione 8K implementato in una futura versione dell’SDK. Sono previsti miglioramenti anche per il ray-tracing.

Quale sarà la data di lancio? Alcune indiscrezioni trapelate di recente l’hanno ipotizzata già entro il 2024, forse durante il periodo dell’autunno, così da farsi trovare pronta per l’arrivo del titolo più atteso di tutto il prossimo anno: GTA 6 di Rockstar Games.