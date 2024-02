PS5 Pro arriverà nel 2024, pronta per GTA 6?

I tempi sembrano essere ormai quasi maturi per l’arrivo di PS5 Pro, la prossima evoluzione della console videoludica di casa Sony. A pochi mesi di distanza dal lancio della versione Slim, oggetto di un restyling importante (ma non di certo rivoluzionario), la piattaforma pare pronta a compiere un balzo in avanti in termini di prestazioni.

Nuovi rumor sull’arrivo di PS5 Pro

A riaccendere la discussione è stato Serkan Toto, CEO of Kantan Games, società giapponese che, come si legge sul sito ufficiale, offre servizi di consulenza agli sviluppatori e agli investitori. Riportiamo di seguito, in forma tradotta, le sue parole affidate alla redazione di CNBC.

Sembra esserci un ampio consenso, nell’industria del gaming, sul fatto che Sony stia effettivamente preparando il lancio di PS5 Pro per la seconda metà del 2024. E Sony vorrà assicurarsi di avere un ottimo hardware pronto quando arriverà GTA 6 nel 2025, un’uscita che rappresenterà una boccata d’ossigeno per l’intero settore dei videogiochi.

Ricordiamo che GTA 6 arriverà il prossimo anno, come confermato dal primo trailer pubblicato a dicembre e visibile qui sopra.

Quali saranno le possibili specifiche tecniche integrate dall’upgrade? Al momento non ci sono conferme, ma rumor recenti citano la presenza di una GPU ibrida basata sulle architetture RDNA 3 e RDNA 4, memoria a 18 Gbps, SoC realizzato da TSMC con processo a 5 nanometri (nome in codice Viola) e CPU Zen 2 a frequenza dinamica con un boost fino a 4,4 GHz, per una potenza di calcolo complessiva da 14,33 TFLOPS nel calcolo a doppia precisione (PS5 arriva a 10,28 TFLOPS). Al momento non ci sono conferme.

Per capire quanto le indiscrezioni siano fondate o meno possiamo fare riferimento al passato. Il primo modello di PlayStation 4 è giunto sul mercato (prendiamo come riferimento quello europeo) nel novembre 2013, mentre per PS4 Pro è stato necessario attendere tre anno, fino al novembre 2016. Considerando il debutto di PS5 nel novembre 2020, i tempi sembrano effettivamente essere maturi.

