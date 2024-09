PS5 Pro: domani l'annuncio ufficiale di Sony?

Sony ha comunicato che domani sarà possibile seguire sul canale YouTube una presentazione tecnica del Lead Architect Mark Cerny. La multinazionale giapponese non ha fornito ulteriori dettagli, ma quasi certamente verrà annunciata la PS5 Pro (nome in codice Trinity), come anticipato da numerose indiscrezioni. La diretta streaming inizierà alle ore 17:00 italiane.

PS5 Pro: GPU è più potente

Nel comunicato stampa è scritto solo che la presentazione tecnica di 9 minuti riguarderà PS5 e le innovazioni nella tecnologia gaming. In occasione del 30esimo anniversario della console, Sony ha mostrato (intenzionalmente o per errore) il design della PS5 Pro nell’immagine pubblicata sul blog ufficiale (si può vedere alla sinistra del numero 3, sopra la lettera v).

Si notano chiaramente le tre strisce nere al centro della parte esterna (l’attuale PS5 ha una singola striscia nera). In base alle indiscrezioni che circolano da molti mesi, la PS5 Pro integrerà la stessa CPU della PS5, ma è prevista una modalità “overclock” che incrementa la frequenza da 3,5 a 3,85 GHz. La GPU dovrebbe essere basata sull’architettura RDNA 3 di AMD. Sono previste prestazioni di rendering fino al 45% superiori e notevoli miglioramenti nel ray tracing.

Sony aggiornerà anche la memoria di sistema, incrementando la larghezza di banda aumenterà da 448 a 576 GB/s. PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR) è invece la nuova tecnologia di upscaling da 1080p a 4K (e forse 8K) che migliorerà qualità delle immagini e frame rate.

La retrocompatibilità verrà garantita, ma arriveranno sul mercato giochi ottimizzati che sfruttano al massimo le caratteristiche della console. Gli sviluppatori hanno già ricevuto la PS5 Pro per effettuare i necessari test.