Tutti i giochi ottimizzati per il lancio di PS5 Pro

Mancano ormai meno di 48 ore al debutto ufficiale di PS5 Pro, fissato per il 7 novembre. L’evoluzione della console Sony è stata annunciata a settembre ed è in vendita al prezzo di 799 euro. Oggi, il blog ufficiale PlayStation ha svelato l’elenco completo dei giochi ottimizzati per sfruttarne fin da subito le potenzialità del suo comparto hardware. Sono più di 50.

PS5 Pro sta arrivando: tutti i giochi ottimizzati

L’incremento delle prestazioni permetterà alla piattaforma di abilitare effetti come il ray tracing avanzato e di supportare la tecnologia PSSR (PlayStation Spectral Super Resolution) che sfrutta il machine per l’upscaling.

Per molti titoli, il principale vantaggio sarà quello che permetterà di non dover più scegliere tra la modalità Prestazioni e quella Qualità, offrendo così il massimo del dettaglio grafico e una fluidità senza compromessi, ancorata ad almeno 60 fps.

In chiusura, ecco l’elenco completo dei 54 giochi ottimizzati per l’esecuzione su PS5 Pro, in rigoroso ordine alfabetico.

Alan Wake 2;

Albatroz;

Apex Legends;

Assassin’s Creed Mirage;

Baldur’s Gate 3;

Call of Duty: Black Ops 6;

College Football;

Dead Island 2;

Demon’s Souls;

Diablo IV;

Dragon Age: The Veilguard;

Dragon’s Dogma 2;

Dying Light 2 Reloaded Edition;

EA Sports FC 25;

Enlisted;

F1 24;

Final Fantasy VII Rebirth;

Fortnite;

God of War Ragnarok;

Hogwarts Legacy,

Horizon Forbidden West;

Horizon Zero Dawn Remastered;

Kayak VR: Mirage;

Lies of P;

Madden NFL 25;

Marvel’s Spider-Man Remastered;

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales;

Marvel’s Spider-Man 2;

Naraka: Bladepoint;

NBA2K 25;

No Man’s Sky;

Palworld;

Paladin’s Passage;

Planet Coaster 2;

Professional Spirits Baseball 2024-2025;

Ratchet & Clank: Rift Apart;

Resident Evil 4;

Resident Evil Village;

Rise of Ronin;

Rogue Flight;

Star Wars Jedi: Survivor;

Star Wars: Outlaws;

Stellar Blade;

Test Drive Unlimited: Solar Crown;

The Callisto Protocol;

The Crew Motorfest;

The Finals;

The First Descendant;

The Last of Us Parte I;

The Last of Us Parte II Remastered;

Until Dawn;

War Thunder;

Warframe;

World of Warships: Legends.