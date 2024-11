La PS5 Pro sarà più facile da riparare rispetto alle altre console

L’acquisto di una console per videogiochi è un investimento. Questo vale soprattutto per le ultime generazioni, i cui prezzi sono in continuo aumento. La PlayStation 5 Pro è la migliore, con un costo di circa 1.000 euro a seconda della versione scelta. Una volta spesi tutti questi soldi, si vuole poterla utilizzare per gli anni a venire. Ma i problemi possono capitare, anche solo a causa dell’usura del tempo.

A questo proposito, alcuni componenti sono più fragili di altri. Non è impossibile riparare una console, tutt’altro, ma non tutti sono in grado di farlo. In generale, è necessario affidarsi a un professionista, il che può far lievitare rapidamente il conto. Con l’imminente PS5 Pro, Sony intende chiaramente semplificare il processo.

Riparare la PS5 Pro sarà semplice grazie a questa nuova funzione

Pubblicata sul sito di condivisione di immagini Imgur, una foto di una PlayStation 5 Pro aperta mostra una funzione che può sembrare di poco conto, ma che si rivelerà molto utile, poiché consente di accedere in modo rapido e semplice alla batteria CMOS. In breve, è l’orologio interno della console. Se smette di funzionare, non sarà possibile avviare i giochi quando sono offline, ad esempio, e nemmeno alcuni giochi fisici.

Dato che la batteria ha una durata di vita di circa 10 anni, il rischio è reale. Questo ha spinto Sony a distribuire una patch su PS4, che consente di farne a meno e di continuare a giocare. Lo stesso vale per la PS5, dove è stato corretto anche il cosiddetto problema della C-Bomb.

In questo caso, l’azienda ha apparentemente scelto di consentire una rapida sostituzione del componente, che sarà senza dubbio accompagnata da un aggiornamento del software come per le console precedenti. Non ci resta che aspettare il 7 novembre per verificarlo, quando prenderanno il via le consegne della PS5 Pro.