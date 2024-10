PS5 Pro è in preordine da oggi: la trovi qui

E così, manca meno di un mese all’uscita ufficiale di PS5 Pro. La nuova console di Sony (o meglio l’evoluzione di quella lanciata nel 2020) è in preordine da oggi su store online come quelli di Amazon e di MediaWorld. Le consegne prenderanno il via invece il 7 novembre.

Si avvicina il lancio di PS5 Pro, al via il preordine

Si tratta di un upgrade hardware che vale la spesa? È una domanda legittima, considerando il prezzo di 799,99 euro. Di certo lo è per chi, dopo quattro anni di next-gen, è stanco di dover fare i conti con l’esigenza di continuare a scegliere tra qualità e prestazioni, ambendo a ottenere il massimo del dettaglio grafico e nessun compromesso in termini di framerate.

Questi sono i miglioramenti introdotti, in termini di specifiche tecniche e funzionalità IA, stando a quanto riportato sul blog ufficiale.

GPU aggiornata: PS5 Pro migliora la GPU con il 67% di unità computazionali in più dell’attuale console PS5 e una memoria più veloce del 28%. Ciò consente di ottenere un rendering del gameplay fino al 45% più veloce, rendendo l’esperienza molto più fluida.

Ray-tracing avanzato: abbiamo aggiunto un ray tracing ancora più potente che offre una riflessione e una rifrazione della luce più dinamiche. Ciò consente di emettere i raggi a una velocità doppia, talvolta tripla, rispetto all’attuale console PS5.

Upscaling basato sull’intelligenza artificiale: stiamo introducendo anche una feature che utilizza una tecnologia di apprendimento automatico per offrire immagini estremamente nitide aggiungendo una straordinaria quantità di dettagli.

Subito dopo l’annuncio ufficiale di un mese fa abbiamo affrontato un argomento delicato e importante per il futuro dell’industria videoludica: quella tendenza che porterà a una distribuzione dei contenuti sempre più in formato digitale, abbandonando progressivamente il supporto fisico. L’esordio di PS5 Pro non fa che confermarla, liberandosi del lettore per i dischi (che potrà comunque essere acquistato separatamente). Con tutta probabilità, è un anticipo di quanto vedremo nella prossima generazione con PlayStation 6.

Quali sono i giochi ottimizzati per sfruttare appieno le potenzialità della nuova console. L’elenco include titoli già sul mercato e altri di prossima uscita. Eccoli, sempre dal blog ufficiale.

Alan Wake 2, Assassin’s Creed: Shadows, Demon’s Souls, Dragon’s Dogma 2, Final Fantasy 7 Rebirth, Gran Turismo 7, Hogwarts Legacy, Horizon Forbidden West, Marvel’s Spider-Man 2, Ratchet & Clank: Rift Apart, The Crew Motorfest, The First Descendant, The Last of Us Parte II Remastered e molti altri.