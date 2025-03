PS5 Slim in bundle con ASTRO BOT: ecco le 2 versioni su Amazon

Ora è disponibile per l’acquisto su Amazon il nuovo bundle che unisce la console PS5 Slim e ASTRO BOT, eletto miglior gioco dell’anno ai The Game Awards. Vale sia per la Standard Edition con il lettore integrato che per la Digital Edition che invece ne è sprovvista e punta tutto sui download. C’è uno sconto interessante rispetto alla spesa prevista per l’acquisto separato della PS5 e del titolo, un’occasione perfetta per risparmiare.

Sono arrivati i nuovi bundle PS5 con ASTRO BOT

Sviluppato da Team Asobi, è un vero e proprio capolavoro in grado di definire un nuovo standard di rifermenti per il genere platform. Dalla grafica super colorata al gameplay mai ripetitivo, ogni elemento si incastra alla perfezione, dando vita a un puzzle che ti terrà incollato allo schermo e al joypad per molte ore di divertimento. Per quanto riguarda invece la piattaforma, nella confezione è incluso il controller DualSense nella sua tradizionale colorazione bianca. Fai un salto sulla pagina dell’e-commerce dedicata per conoscere tutti gli altri dettagli.

Ecco dunque le 2 versioni del nuovo bundle che unisce la console PlayStation 5 di Sony, nella sua edizione Slim, e il gioco ASTRO BOT. Vale la pena segnalare che il titolo, da solo, è venduto dallo store ufficiale a ben 69,99 euro, per capire quanto sia conveniente scegliere il pacchetto disponibile da oggi.

In entrambi i casi si può contare sull’affidabilità di Amazon e della sua rete logistica. Infatti, l’e-commerce si occupa direttamente della vendita e della spedizione, senza passare da intermediari, assicurando inoltre la consegna gratuita a domicilio in un solo giorno. Compralo ora per iniziare a divertirti già entro domani, è l’occasione perfetta.