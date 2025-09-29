 PS5 Slim nel bundle NBA 2K26 in OFFERTA a TEMPO
Il bundle che include la console PS5 Slim (Standard Edition) e il nuovo gioco di basket NBA 2K26 è in sconto su Amazon: guarda l'offerta.
Appassionati di gaming, questa segnalazione è per voi: c’è un’offerta a tempo di Amazon che propone il bundle con la console PS5 Slim e il gioco NBA 2K26, in forte sconto rispetto al listino ufficiale. Si tratta della Standard Edition, quella dotata del lettore per i giochi su disco. Nella confezione c’è anche il controller wireless DualSense ufficiale di Sony.

Compra PS5 Slim+MBA 2K26 in sconto

L’offerta di Amazon per il bundle con PS5 Slim e NBA 2K26

Per quanto riguarda il titolo di basket, grazie alla tecnologia ProPLAY i movimenti autentici catturati dagli atleti reali vengono trasformati in un gameplay estremamente realistico, permettendoti di vivere ogni possesso con intensità e libertà d’azione. Nella modalità La mia Carriera puoi creare il giocatore dei tuoi sogni e guidarlo da giovane promessa a superstar mondiale, affrontando scenari spettacolari e sfidando amici e rivali per dimostrare il tuo dominio, mentre con MyTEAM hai la possibilità di collezionare leggende passate e presenti, costruire il tuo roster ideale e mettere alla prova il tuo Dream Team in sfide single player o multiplayer, ampliando la tua collezione di carte. C’è anche Astro’s Playroom, preinstallato e gratis. Scopri di più nella pagina dedicata.

Uno screenshot per il gameplay di NBA 2K26

L’offerta a tempo di oggi propone il bundle con la versione Slim della PlayStation 5 e il gioco NBA 2K26 appena uscito al prezzo di soli 499 euro. Lo sconto è applicato in automatico, ma potrebbe andare sold out da un momento all’altro.

Playstation 5 Console Slim + NBA 2K26 Game

Compra PS5 Slim+MBA 2K26 in sconto

Sia la vendita che la spedizione sono a carico di Amazon, con la consegna gratis assicurata entro un paio di giorni al massimo. Se decidi di effettuare l’acquisto in questo momento, entro le prossime 48 ore potrai iniziare a giocare e a divertirti.

Pubblicato il 29 set 2025

Davide Tommasi
Pubblicato il
29 set 2025
