PS5 Slim Digital in sconto su Amazon: 50 euro in meno SUBITO

Su Amazon è in sconto la PlayStation 5 Slim Digital Edition, la console di ultima generazione Sony nel modello sprovvisto di lettore disco. Il prezzo in offerta è di 449,90 euro invece di 499,99, che ritorna praticamente quello precedente al recente aumento del costo di listino.

La versione Digital di PS5 Slim funziona soltanto con giochi, film e serie TV in formato digitale, ma hai comunque l’opportunità di acquistare il lettore disco in un secondo momento e montarlo facilmente come accessorio separato in modo da trasformare la tua PlayStation 5 nella Standard Edition.

Per il resto, la console è identica per caratteristiche tecniche alla versione Standard ed è dotata di una SSD da 1TB per una confezione che include anche il controller DualSense, il cavo HDMI, il cavo USB-C per la ricarica del pad e lo stand per posizionare la console in orizzontale. Per metterla in verticale, invece, è necessario acquistare un apposito stand a parte.

Il prezzo di 449,90 euro è una buona occasione per risparmiare sull’acquisto della console e prepararti a un’estate e soprattutto a un autunno di fantastici giochi in arrivo.