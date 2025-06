PS5 Slim Digital in offerta: la console next-gen con SSD da 1 TB

PS5 Slim Digital è la versione più snella e completamente digitale della console di casa Sony, oggi protagonista di un’offerta su eBay nel bundle che include anche il controller wireless DualSense. Integra un’unità SSD da 1 TB e il titolo preinstallato ASTRO’s Playroom, così da poter iniziare subito a divertirsi. È progettata per un’esperienza di gioco fluida, coinvolgente e priva di supporti fisici, con tutta la potenza della nuova generazione racchiusa in un design compatto e dal profilo elegante.

Il codice sconto di eBay per la PS5 Slim Digital

Può vantare caratteristiche come il supporto per la grafica a risoluzione 4K, il ray tracing, la tecnologia HDR e l’output fino a 120 fps, senza dimenticare l’audio 3D Tempest e il feedback aptico del joypad, per un’immersione totale. Inoltre, grazie alla retrocompatibilità, puoi continuare a eseguire ai tuoi titoli PS4 preferiti, molti dei quali potenziati per prestazioni superiori. Scopri di più nella pagina dedicata. Attenzione: il supporto per mantenerla in verticale è venduto separatamente.

Tutto ciò che devi fare per ottenere lo sconto è inserire il codice PSPRGIU25 prima di effettuare il pagamento, nell’apposito campo, come mostrato dall’immagine qui sotto. È davvero facile e veloce, bastano pochi secondi. In questo modo potrai acquistare la console PS5 Slim Digital al prezzo finale di 419 euro (invece di 499 euro come da listino), con un notevole risparmio.

C’è anche la spedizione gratuita con la consegna prevista entro pochi giorni se la ordini adesso. L’offerta è proposta da un venditore professionale italiano con oltre 101.000 feedback positivi su eBay, positivi al 100%. Per l’eventuale restituzione (ma sappiamo bene che non ce ne sarà bisogno) avrai tempo fino a 30 giorni dopo il ricevimento, senza nemmeno dover affrontare le spese per il reso.