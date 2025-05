PS5 Slim Digital: sconto di 100 euro su Amazon

Ottima occasione su Amazon. Per i Days of Play 2025 è tornata disponibile la PlayStation 5 Slim Digital Edition, la versione completamente digitale della console di casa Sony. Puoi acquistarla a soli 399 euro invece di 499,99: venduta e spedita da Amazon, sarà a casa tua in pochi giorni grazie alla disponibilità immediata.

Con PlayStation 5 Slim Digital puoi risparmiare parecchio rispetto l’acquisto della versione Standard dotata di lettore disco, specie se non sei interessato a giochi, film e serie TV in formato fisico, ma sei passato ormai completamente al digitale. In ogni caso, questo modello supporta l’inserimento del lettore disco in un secondo momento, che potrai comprare come accessorio.

Le caratteristiche tecniche della console sono per il resto identiche a quelle della controparte Standard, con una SSD da 1TB e la medesima dotazione interna: cavo HDMI, cavo di alimentazione, controller DualSense e cavo USB-C per la ricarica del pad. Troverai anche uno stand per posizionare la console in orizzontale, mentre quello per metterla in verticale, a differenza del primo modello, è adesso venduto separatamente.

Un ottimo affare se vuoi entrare nel mondo PlayStation 5 risparmiando sul prezzo di acquisto: portati a casa la PS5 Slim Digital a soli 399 euro invece di 499,99 e pagala anche a rate.