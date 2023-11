PS5 Slim in offerta a soli 440€ su Amazon

Nonostante il sold out probabilmente dietro l’angolo, pubblichiamo su queste pagine una segnalazione per la PS5 Slim in offerta a soli 440 euro su Amazon, con disponibilità immediata. Ricordiamo che il prezzo di listino ammonta a 549 euro. Lo sconto del 20% è applicato in automatico, non c’è bisogno di ricorrere a coupon da attivare o a codici promozionali da inserire. Attenzione solo al numero delle unità in vendita, potrebbe andare presto esaurito.

20% di sconto sulla nuova PS5 Slim

Si tratta della Standard Edition di PlayStation 5, con in dotazione il lettore per i giochi su disco e il controller wireless DualSense. Il design beneficia di un profondo restyling, riducendo del 30% circa il volume occupato rispetto al modello originale lanciato ormai tre anni fa, abbattendo inoltre il peso complessivo. Il comparto hardware, invece, non cambia, così come le prestazioni, a eccezione della memoria interna che aumenta fino a raggiungere la soglia di 1 TB, andando così incontro alle esigenze di chi ha un gran numero di titoli installati. Altre informazioni sono riportate nella descrizione completa.

Al prezzo finale di soli 440 euro, invece di 549 euro come da listino, dunque con uno sconto di 109 euro, la nuova PS5 Slim di Sony è un ottimo affare, per iniziare subito a divertirsi o con l’intento di metterla sotto l’albero per un regalo di Natale. In quest’ultimo caso, sarà possibile contare sulla possibilità di effettuare un eventuale reso fino al 31 gennaio 2024, senza spese aggiuntive.

Consigliamo di verificare le tempistiche della consegna nella scheda del prodotto. Considerando la bontà dell’offerta, non fatichiamo a immaginare possa andare a ruba. È proposta da un venditore terzo. Sempre nella descrizione completa è possibile accertare la possibilità di pagarla a rate, dilazionando così la spesa in più tranche.

