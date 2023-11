PS5 Slim a rate: comprala oggi, nel Black Friday

PS5 Slim arriva oggi in Italia, proprio nel Black Friday: l’attesa è finalmente giunta al termine, è già in vendita su Unieuro con la possibilità di pagarla anche a rate scegliendo l’opzione preferita tra PayPal e Klarna. Non sappiamo quante siano le unità disponibili a magazzino, il consiglio per chi è interessato è di effettuare subito l’ordine, per non correre il rischio di dover fare i conti con il sold out. Ricordate cosa è accaduto all’uscita del primo modello?

Compra la nuova PS5 Slim, anche a rate

È la Standard Edition, quella con in dotazione il lettore per i giochi su disco (che potrà comunque essere comprato a parte). Nella scatola c’è anche il controller DualSense per iniziare subito a giocare senza cavi. I vantaggi rispetto alla versione originale sono diversi: più leggera del 20% circa, volume ridotto di oltre il 30% e memoria interna aumentata fino a 1 TB. Il resto del comparto hardware non cambia a livello di prestazioni e lo stesso vale per la compatibilità. Altre informazioni nella scheda del prodotto.

È in vendita al prezzo di listino di 549,99 euro. Per il momento non si segnalano sconti, nonostante il Black Friday. La disponibilità è immediata e si può contare sula spedizione gratuita a domicilio in pochi giorni, ma non è da escludere che la forte domanda possa tradursi a breve in un sold out. Va precisato che lo stand per mantenerla in verticale è venduto separatamente.

Come scritto in apertura, è possibile pagarla in tre rate, scegliendo tra PayPal e Klarna. In questo modo, si può acquistare subito la nuova PS5 Slim e iniziare immediatamente a giocare con i titoli per la console next-gen di Sony, dilazionando comodamente la spesa.

