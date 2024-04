PS5 Slim: risparmia 93€ grazie alla Gaming Week

Tra i migliori sconti della Gaming Week su Amazon al via oggi c’è senza dubbio quello che propone la nuova PS5 Slim in forte sconto. In questo momento, puoi acquistare la console Sony, nella sua versione resa più compatta e più leggera, risparmiando ben 93 euro rispetto al prezzo del listino ufficiale. Non fatichiamo a immaginare che andrà a ruba.

Gaming Week su Amazon: PS5 Slim in forte sconto

Si tratta della Standard Edition di PlayStation 5, quella con il lettore per i giochi su disco. C’è ovviamente in dotazione anche il controller DualSense per iniziare subito a giocare in modalità wireless, senza l’ingombro dei cavi. Tra i vantaggi introdotti in confronto al modello originale c’è anche la SSD con 1 TB di capacità, così da poter salvare più giochi e contenuti nella memoria interna. Per tutti gli altri dettagli rimandiamo alla scheda del prodotto. Ricordiamo che, nella confezione, sono inclusi i piedini che permettono di mantenerla in orizzontale, mentre chi desidera posizionarla in verticale deve acquistare separatamente la base dedicata: per fortuna, anche questa è in promozione.

Il forte sconto di oggi ti permette di acquistare PS5 Slim al prezzo finale di 456 euro, invece di 549 euro come da listino ufficiale. Con un risparmio di 93 euro, si tratta di un ottimo affare per chi vuole immergersi nell’intrattenimento videoludico next-gen della piattaforma.

Invitiamo a visitare la sezione dedicata alla Gaming Week su Amazon per scoprire tutte le offerte in corso. Tra le più interessanti, c’è quella che propone il picchiaduro Mortal Kombat 1 per Xbox a un prezzo stracciato. C’è anche un concorso per partecipare all’estrazione di buoni regalo del valore di 50 euro: la partecipazione è gratis: dai un’occhiata al regolamento per aderire.