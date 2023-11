PS5 Slim in sconto: anche il prezzo è più leggero

Attesa a lungo e appena arrivata in Italia, la nuova PS5 Slim è già in sconto su eBay. Si tratta del restyling della console next-gen, resa finalmente più piccola (del 30% circa) e più leggera rispetto al modello lanciato al day one. Non sappiamo quante siano le unità a disposizione, il suggerimento per gli interessati è di approfittarne subito, prima di un quasi inevitabile sold out. Un’ottima occasione per gli appassionati di gaming e per chi vuol portarsi avanti in vista delle festività con i regali di Natale.

Approfitta dell’offerta sulla nuova PS5 Slim

Tra gli altri miglioramenti apportati, sul fronte delle specifiche tecniche, è da segnalare l’ampliamento della memoria interna per l’archiviazione che passa a 1 TB. È della Standard Edition, quella dotata del lettore per i giochi su disco. In dotazione anche il controller DualSense, progettato da Sony per un’esperienza senza compromessi di gameplay wireless. Attenzione: lo stand per mantenerla in verticale è venduto separatamente, la confezione include i supporti per posizionarla in orizzontale. Altre informazioni sono riportate nella scheda del prodotto.

In questo momento, grazie alla promozione in corso su eBay, è possibile acquistare la nuova versione Slim di PlayStation 5 al prezzo finale di 527 euro invece di 549 euro come da listino, con uno sconto di 22 euro applicato in automatico (non servono coupon). È un regalo di Natale? Niente paura: nella remota ipotesi di una restituzione (che crediamo sia da escludere a priori), sarà comunque possibile farlo entro 30 giorni, senza nemmeno dover affrontare le spese per il trasporto.

A proporre l’offerta è un venditore italiano con oltre 96.500 feedback positivi ricevuti dai clienti sulla piattaforma, a testimonianza della sua affidabilità. La disponibilità è immediata (ma limitata a poche unità) con spedizione gratuita e consegna a domicilio prevista in pochi giorni.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.