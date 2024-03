PS5 Slim: supporto verticale multifunzione: l'OFFERTA

Per chi vuole mantenere la sua nuova PS5 Slim in piedi, il Vertical Stand ufficiale non è l’unica opzione: ne esistono di più economiche (e intelligenti), come nel caso del supporto verticale multifunzione oggi protagonista di un ottimo sconto. È in corso la Festa delle Offerte di Primavera su Amazon, con offerte lampo e sconti eccezionali su migliaia di prodotti, anche quelli della categoria gaming.

Il supporto verticale multifunzione per PS5 Slim

Realizzato con una base in metallo per favorire la dissipazione del calore generato, oltre a permettere di disporre la console in verticale, integra una ventola per il raffreddamento (essenziale in vista dell’arrivo del grande caldo), il caricatore per due controller DualSense, due porte USB frontali e slot in cui alloggiare fino a 12 giochi. L’immagine qui sotto mostra il suo design, le dimensioni e le funzionalità da controllare attraverso un comodo pannello con indicatori LED. Per saperne di più rimandiamo alla scheda del prodotto.

In questo momento hai la possibilità di acquistarlo al prezzo di soli 28,79 euro. La disponibilità è immediata e per gli utenti Prime c’è anche la spedizione gratuita con la consegna a domicilio prevista entro un paio di giorni. Vale la pena segnalare il voto medio molto alto (4,5/5 stelle) assegnato dalle recensioni scritte da chi ha già avuto modo di metterlo alla prova.

Amazon celebra il tanto atteso arrivo della bella stagione con migliaia di incredibili sconti, in occasione della Festa delle Offerte di Primavera in scena fino al 25 marzo.