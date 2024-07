PS5 Standard a 370 euro: prezzo MAI COSÌ BASSO

Segnaliamo molto volentieri su queste pagine lo sconto record su Amazon che oggi interessa la Standard Edition della console PS5, quella che ha in dotazione il lettore per i giochi su disco, la più ricercata dagli appassionati di gaming. Non sappiamo fino a quando rimarrà attiva l’offerta: il consiglio, se sei interessato ad allungare le mani sulla piattaforma next-gen, è quello di non perdere tempo e approfittare subito dello sconto di 179 euro applicato in automatico. Vediamo cosa la rende un’occasione da cogliere al volo.

Sconto record per la console: PS5 Stantard a 370 euro

All’interno della confezione trovi anche il controller DualSense, progettato da Sony per un’esperienza wireless assolutamente senza compromessi e dall’autonomia elevata, oltre al titolo ASTRO’s Playroom preinstallato, per poter iniziare a divertirsi subito dopo averla tirata fuori dalla confezione e collegata al televisore. Per saperne di più sulle specifiche tecniche, sul design e sulle funzionalità supportate, dai uno sguardo alla pagina dedicata alla promozione.

Lo sconto di 179 euro (-33%) è applicato in automatico dal venditore e ti permette di acquistare la Standard Edition di PlayStation 5 al prezzo finale di soli 370 euro. Un’occasione più unica che rara per mettere un piede in un’esperienza videoludica next-gen. Il voto medio assegnato dalle recensioni pubblicate sull’e-commerce è molto alto: 4,6 stelle su 5.

Non sappiamo fino a quando rimarrà attiva l’offerta. Se sei interessato, ti consigliamo di metterla subito nel carrello per non rischiare di dover fare i conti con un sold out. Puoi inoltre contare sulla spedizione gratuita, con la consegna direttamente a casa tua assicurata in pochi giorni (verifica la tempistica esatta nella scheda completa). E, se ti piace il calcio, dai un’occhiata anche alla promozione su FC 24, l’erede del vecchio FIFA di EA SPORTS.