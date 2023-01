PS5 Standard Edition in bundle con tre giochi: lo sconto

Grande occasione per chi vuol acquistare una PS5: oggi, la Standard Edition della console si trova in vendita su Unieuro in bundle con tre giochi. È l’ideale per immergersi subito nell’esperienza next-gen della piattaforma Sony. Passiamo in rassegna tutti i dettagli dell’offerta che prevede, tra le altre cose, uno sconto sul prezzo di listino.

Sconto sul bundle PS5 con tre giochi: l’offerta

I titoli in questione sono tutti eccellenti: stiamo parlando di God of War Ragnarok (Santa Monica Studio), Horizon Forbidden West (Guerrilla Games) e Spider-Man Miles Morales (Insomniac Games). Nella confezione è presente anche il controller ufficiale DualSense nella sua tradizionale colorazione bianca. Tutti le altre informazioni sono consultabili nella scheda del prodotto.

Grazie all’offerta di Unieuro, l’intero bundle appena descritto è acquistabile al prezzo finale di 699 euro, in forte sconto rispetto ai 764 euro di listino.

Come scritto in apertura, si tratta della Standard Edition ovvero quella con lettore per i giochi su disco, la più ricercata e desiderata, fino a oggi quasi introvabile. Non sappiamo per quanto rimarrà disponibile: il consiglio per gli interessati è di procedere subito all’ordine così da non correre il rischio di imbattersi in un altro inevitabile sold out.

Volendo, si può anche pagare a rate con PayPal o Klarna. Segnaliamo infine la spedizione gratuita, con consegna a domicilio garantita entro un paio di giorni.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.