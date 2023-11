PS5 Standard Edition + God of War: Ragnarok a soli 498€ su Amazon

Con l’arrivo della nuova versione Slim di PlayStation 5 arrivano anche gli sconti incredibili sulla PS5 Standard e oggi vi parliamo di una promozione sul bundle con la PS5 Standard Edition e il gioco God of War: Ragnarok. La promozione è presente su Amazon e consente di acquistare il tutto al prezzo di appena 498 euro invece di 619,99 euro.

PS5 Standard Edition + God of War: Ragnarok: il bundle imperdibile

Nella confezione, ovviamente originale, troverete anche il controller DualSense nella sua classica colorazione bianca. La console non merita descrizioni essendo uno dei device più ricercati di questi anni che fino a poco tempo fa era totalmente introvabile. Scoprite un’esperienza di gioco più profonda con supporto per feedback tattile, trigger adattivi, tecnologia audio 3D e il Ray Tracing il tutto fino a 120 FPS con uscita a 120 Hz su display 4K con tecnologia HDR. Presente anche l’uscita a 8K che permette di giocare a una risoluzione mai vista prima.

Compreso in questo bundle uno dei giochi più attesi di quest’anno, ovvero God of War: Ragnarok il sequel dell’apprezzatissimo God of War (2018). Il Fimbulwinter si fa già sentire. Kratos e Atreus devono esplorare ognuno dei nove regni alla ricerca di risposte, mentre le milizie di Asgard si preparano a un’annunciata battaglia che segnerà la fine del mondo.‎ Nel loro cammino si immergeranno in splendidi panorami mitici e affronteranno temibili nemici sotto forma di dei norreni e mostri. La minaccia del Ragnarök si avvicina sempre di più. Kratos e Atreus devono scegliere tra la salvezza della loro famiglia e quella dei regni.

La disponibilità è immediata, con spedizione gratuita a domicilio in pochi giorni e la possibilità di pagarla a rate con Cofidis. Al prezzo di 498 euro è un affare che non dovreste farvi scappare perché assolutamente irripetibile.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.