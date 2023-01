PS5 Standard Edition liscia su Mediaworld: ADESSO

Segnalazione rapida per la PS5 Standard Edition in vendita su MediaWorld nella sua versione “lisca” ovvero non in bundle con giochi o accessori aggiuntivi. Un’occasione più unica che rara, considerando come le unità vista in circolazione fino a oggi siano state quasi sempre associate a numerosi extra che ne hanno gonfiato il costo finale.

Niente bundle: la PS5 liscia è su MW

Incluso nella confezione il controller DualSense nella sua colorazione tradizionale White, in tinta con la console. L’unico limite imposto dallo store online è un singolo acquisto per cliente, così da poter accontentare tutti. Può essere tua al prezzo di 549,99 euro.

MediaWorld offre inoltre la possibilità di scegliere tra il ritiro in negozio nel punto vendita più vicino e la spedizione gratuita a domicilio in pochi giorni. Considerando la difficoltà nel trovare PlayStation 5, poterla acquistare nella sua versione liscia e senza alcun costo aggiuntivo è un’occasione d’oro da non lasciarsi sfuggire.

Come anticipato in apertura, si tratta della Standard Edition di PS5 ovvero quella con lettore per i giochi su disco. Non sappiamo quante siano le unità disponibili: il consiglio per gli interessati è dunque quello di approfittarne subito, prima del quasi inevitabile sold out. Nella scheda del prodotto si legge inoltre che l’offerta è valida solo per oggi: al prezzo di 549,99 euro si tratta di un’ottima opportunità, da cogliere al volo, ci sarà poi il tempo di scegliere i propri giochi preferiti.

Aggiornamento: la pagina del prodotto sullo store restituisce un messaggio di errore, probabilmente è già sold out.

