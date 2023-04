50 euro di sconto su PS5 Standard Edition: l'affare

Fortunatamente, trovare la console next-gen di Sony non è più un’impresa, anche in negozio, ma qui è dove ti segnaliamo la possibilità di comprarla con una significativa riduzione di prezzo: PS5 Standard Edition è in offerta su eBay e oggi può essere tua approfittando di uno sconto di 50 euro rispetto al listino. Un vero affare per chi desidera allungare le mani sulla piattaforma.

PS5 con disco in sconto: l’affare è su eBay

Riteniamo che la PlayStation 5 non abbia bisogno di presentazioni e lo stesso vale per il suo catalogo di giochi: da Gran Turismo 7 a God of War Ragnarok, senza dimenticare FIFA 23 e centinaia di altre uscite, per un catalogo in continua espansione. Nella scatole è incluso il controller DualSense nella sua colorazione tradizionale White. Tutti gli altri dettagli sono riportati nella scheda con la descrizione completa.

Grazie a questa offerta, oggi hai la possibilità di acquistare PS5 Standard Edition nella sua versione liscia (dunque senza bundle) al prezzo finale di 499 euro invece di 549 euro come da listino. Ovviamente, il prodotto è nuovo, nella sua edizione italiana e con garanzia di due anni.

A proporre l’affare è un venditore italiano, con disponibilità immediata e spedizione gratuita a domicilio: se la ordini subito, la console next-gen di Sony sarà a casa tua entro i prossimi giorni.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.