eSports: PS5, sono arrivati i Tornei PlayStation

Confermando la volontà di supportare la crescita del fenomeno eSports, Sony ha annunciato in via ufficiale l’arrivo dei Tornei PlayStation, accessibili da tutti coloro in possesso di una PS5 (in vendita su Amazon con invito). Di cosa si tratta? Ecco la descrizione fornita.

Una nuova esperienza che semplifica il gaming competitivo offrendo tempi più brevi, una registrazione su console fluida, la possibilità di individuare facilmente i tornei, una nuovissima interfaccia utente, gli aggiornamenti delle partite in tempo reale e ulteriori miglioramenti che risolvono gli ostacoli più comuni al gaming competitivo online.

I Tornei PlayStation sono arrivati su PS5

Questi i primo giochi supportati dalla modalità: Guilty Gear Strive, NBA 2K23 e FIFA 23. Le sfide in cui cimentarsi danno accesso a ricompense, anche in denaro, oltre che sotto forma di periferiche come il controller DualSense Edge annunciato il mese scorso e le cuffie wireless Pulse 3D. Ecco il trailer realizzato per presentare la novità.

Tra le varie competizioni organizzate sono da segnalare quelle di tipo Win-A-Thon (identificabili ad un apposito badge nella scheda), che contribuiranno a compilare una classifica regionale per assegnare i premi in palio. L’assegnazione a coloro che avranno ottenuto i punteggi migliori avverrà a fine gennaio.

Per l’iscrizione a un torneo non bisogna far altro che selezionare la voce corrispondente nel Centro di Controllo o nel Game Hub, premendo poi il pulsante “Registrati”. Questo un esempio dei tabelloni che mostreranno il progredire degli incontri.

Tutti gli ulteriori dettagli a proposito dei Tornei PlayStation che oggi sbarcano su PS5 sono consultabili sulle pagine del blog ufficiale di Sony.

A proposito di PlayStation 5, ad oggi la console risulta ancora quasi introvabile, sia nei negozi sia attraverso gli store online. Molti rischiano di rimanere a bocca asciutta anche in questo Natale ormai quasi alle porte. Consigliamo di tenere d’occhio la scheda del prodotto su Amazon per approfittarne non appena saranno riaperti gli inviti necessari ad acquistare la console.

