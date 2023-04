PS5, vendite da record: quasi a quota 40 milioni

6,3 milioni di unità in tre mesi, tre volte di più rispetto allo stesso periodo dello scorso anno: le vendite di PS5 proseguono a ritmo spedito, dopo un biennio abbondante di scarsa disponibilità in seguito al lancio. A renderlo noto è Sony, comunicando i risultati finanziari registrati nell’ultimo trimestre. A beneficiarne sono soprattutto i giocatori che, finalmente, possono acquistare la console next-gen senza difficoltà, addirittura in sconto.

Volano le vendite di PS5: 6,3 milioni in tre mesi

Sono ora circa 38,4 milioni le unità distribuite complessivamente a livello globale (senza contare quelle delle ultime settimane), 19,1 milioni quelle relative all’anno fiscale 2022, superando dunque i 18 milioni stimati dalle previsioni degli analisti. Sul fronte hardware, per PlayStation 5, il momento è più che roseo.

La situazione è almeno in parte diverse se si prende in considerazione il catalogo software: 68 milioni i giochi venduti negli ultimi tre mesi, in flessione rispetto ai 70,5 milioni dell’anno precedente. In positivo gli utenti attivi su PSN, da 106 a 108 milioni, mentre i sottoscrittori di un abbonamento Plus risultano stabili a quota 47,4 milioni.

Non ha avuto il successo dirompente sperato il visore per la realtà virtuale lanciato a fine febbraio, PlayStation VR2. Sony terrò conto anche di questo fattore per ricalibrare la propria strategia e aggredire nuovamente il mercato in futuro.

Oggi, chi desidera acquistare una PS5, lo può fare anche approfittando di forti sconti, scegliendo tra la Standard Edition con lettore di giochi su disco e la Digital Edition che invece ne è priva.

Citiamo infine i recenti rumor a proposito del possibile arrivo del modello Pro nel corso del 2024. Stando alle indiscrezioni trapelate, dovrebbe essere caratterizzato da un upgrade del comparto hardware per garantire prestazioni ancora più elevate, soprattutto dal punto di vista della grafica.

