PSG-Inter: come vedere la finale di Champions in streaming da Italia ed estero

PSG-Inter è la partita più importante dell’anno, la finale di Champions League. Qui è dove ti spieghiamo come vedere la partita in streaming, anche gratis, dall’Italia e dall’estero grazie alla soluzione di NordVPN (in sconto). Il big match va in scena questa sera, sabato 31 maggio, alle ore 21:00. La cornice è quella tedesca dell’Allianz Arena, alla periferia settentrionale di Monaco di Baviera.

Champions: guarda la finale PSG-Inter in streaming

I parigini arrivano all’appuntamento con la storia. Dopo aver fallito l’obiettivo contro il Bayern Monaco, ci riprovano proprio nella città bavarese. E, a dispetto di ogni forma di scaramanzia, hanno già organizzato l’eventuale parata della vittoria sugli Champs Elysées. Massima concentrazione, ma anche fiducia nei propri mezzi, per i nerazzurri. La squadra di Inzaghi ha scelto di puntare tutto sulla competizione, anche sacrificando qualche impegno in campionato e cedendo di fatto lo scudetto al Napoli, perdendo qualche punto nelle ultime giornate. Ora è vietato sbagliare.

Se ti stai chiedendo come vedere in streaming la finale di Champions League, hai diverse opzioni. Dall’Italia c’è la diretta esclusiva gratis di TV8, accessibile da qualsiasi dispositivo. Se ti trovi all’estero e non vuoi rinunciare alla telecronaca nella nostra lingua, puoi affidarti alla rete globale di NordVPN (scopri la promozione) per ottenere un indirizzo IP del nostro paese. Se invece sei a casa e preferisci guardarla in televisione, ti basta sintonizzarti su TV8.

Ecco le probabili formazioni che dovrebbero essere schierate dal primo minuto. A disposizione dei due allenatori, Enrique e Inzaghi, ci sono i titolarissimi.

PSG (4-3-3): Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; Joao Neves, Vitinha, Fabian Ruiz; Barcola, Dembélé, Kvaratskhelia;

Inter (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram.

Non ce ne vogliano i lettori nerazzurri, ma il favore del pronostico è dalla parte dei francesi. Ogni finale è però una storia a sé e anche un singolo episodio può indirizzare il match: molto dipenderà dall’approccio iniziale.

Come vedere la partita dall’estero

Se sei all’estero, ma non vuoi perdere la partita più importante dell’anno con la telecronaca in italiana, indipendentemente dal paese in cui ti trovi devi solo seguire questi pochi e semplici passi.

Apri l’applicazione di NordVPN (guarda l’offerta) sul dispositivo che hai scelto per guardare il big match tra PSG e Inter;

scegli un server italiano tra quelli elencati e attiva il collegamento per ottenere subito un indirizzo IP localizzato nel nostro paese;

accedi alla piattaforma di streaming e goditi lo spettacolo.