Come vedere PSG-Inter in diretta streaming

PSG-Inter è il big match che infuoca questo mezzogiorno di inizio agosto: direttamente dal Giappone, nella cornice del Japan National Stadium di Tokyo, va in scena la sfida tra le due squadre europee. È possibile vederla in streaming su DAZN con fischio d’inizio in programma per le ore 12:00 di martedì 1 agosto.

Amichevole: guarda PSG-Inter in streaming

Gli occhi sono inevitabilmente puntati su Skriniar, il grande ex che ha lasciato i nerazzurri proprio per accasarsi a Parigi. I due tecnici approfitteranno dell’amichevole per sperimentare gli schemi su cui stanno lavorando e per favorire l’integrazione dei nuovi arrivati: Bisseck e Frattesi per Inzaghi, con quest’ultimo già decisivo contro l’Al-Nassr di Cristiano Ronaldo e Brozovic.

Il big match fornirà inoltre spunti interessanti per comprendere a che punto sia la preparazione delle due squadre. I tifosi nerazzurri e tutti coloro che vogliono guardare la partita lo possono fare grazie alla diretta streaming trasmessa su DAZN. La voce di Edoardo Testoni racconterà l’incontro con la sua telecronaca.

Assisteremo quasi certamente a parecchi cambi nel corso della gara. Ad ogni modo, ecco le probabili formazioni schierate al fischio d’inizio dai due allenatori, Luis Enrique (appena arrivato a Parigi) e Inzaghi.

PSG (4-3-3): Donnarumma, Marquinhos, Pereira, Skriniar, Zaire-Emery, Gharni, Ugarte, Vitinha, Kurzawa, Asensio, Ekitike;

Inter (3-5-2): Stankovic, Bisseck, de Vrij, Bastoni, Dumfries, Frattesi, Calhanoglu, Barella, Gosens, Correa, Lautaro.

Formulare un pronostico non è semplice, considerando la natura del match e il carico di lavoro nelle gambe. Ad ogni modo, i bookmaker danno come favoriti i francesi, seppur non di molto.

Con un abbonamento a DAZN hai la possibilità di guardare le migliori partite di calcio, dall’Italia e dal mondo, incluse quelle del Soccer Champions Tour statunitense che vede impegnate Juventus, Milan, Barcellona, Real Madrid, Arsenal e Manchester United. Tra poco più di due settimane toccherà poi alla nuova stagione di Serie A, con dieci partite su dieci trasmesse per ogni turno.

