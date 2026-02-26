PSN down? Tutti gli aggiornamenti sui problemi del 26 febbraio

Stanno aumentando le segnalazioni relative a un down di PSN. Da una mezz’ora circa, gli utenti del PlayStation Network inviano feedback al portale Downdetector. Pubblicheremo in questo articolo gli aggiornamenti del caso, appena disponibili.

Problemi con PSN (PlayStation Network) il 26 febbraio

Per il momento la dashboard ufficiale di Sony non mostra alcun segno di anomalia, indicando tutti i servizi come pienamente funzionanti: gestione account, giochi e social, PlayStation Video e PlayStation Store. Potrebbe trattarsi di un’anomalia con un impatto relativamente isolato.

Ricordiamo che PSN è il centro nevralgico su cui poggia l’intera esperienza di gioco sulle console PlayStation, a partire dal comparto multiplayer. La mappa delle segnalazioni su Downdetector dice che i feedback arrivano soprattutto dalle grandi città: Milano più di tutte, poi Roma e Perugia.

… in aggiornamento

Disclaimer

Quanto riportato in questo articolo si basa sui feedback mostrati dal portale Downdetector (link in coda) e inviati dagli utenti, sulle segnalazione raccolte attraverso i social network oppure su testimonianza diretta. Un down temporaneo e circoscritto, dovuto a un problema tecnico o altro, non è da ritenere un giudizio sulla qualità generale di un servizio o di una piattaforma.