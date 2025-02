Come vedere PSV-Juventus in streaming (Champions League)

PSV-Juventus, il ritorno dei playoff di Champions League, è in streaming su Prime Video. Si gioca questa sera, mercoledì 19 febbraio, alle ore 21:00. La cornice è quella del Philips Stadion. Il match è decisivo per il passaggio agli ottavi di finale. Vanno in scena 90 minuti (più recupero) che possono valere un’intera stagione. In caso di parità sono previsti prima i supplementari e poi, eventualmente, i calci di rigore.

Champions League: guarda in streaming PSV-Juventus

I bianconeri possono permettersi il lusso di gestire il 2-1 dell’andata giocata in casa, grazie al gol segnato da Mbangula negli ultimi minuti. Un atteggiamento passivo potrebbe però costare caro, quella olandese è una squadra capace di mettere in difficoltà chiunque.

Come anticipato, puoi vedere in streaming la partita con la diretta esclusiva su Prime Video: ti basta l’abbonamento Prime. Alla telecronaca c’è Sandro Piccinini, affiancato da Massimo Ambrosini per il commento tecnico. Il collegamento da bordocampo ha inizio alle 13:30 con l’approfondimento di Giulia Mizzoni in compagna di Fernando Llorente, Claudio Marchisio e Luca Toni.

Pochi dubbi sui titolari schierati da Bosz e Motta al fischio d’inizio. Queste sono le probabili formazioni in campo dal primo minuto.

PSV (4-2-3-1): Benitez; Ledezma, Flamingo, Obispo, Junior; Schouten, Veerman; Bakayoko, Saibari, Perisic; De Jong;

Juventus (4-2-3-1): Di Gregorio; Weah, Gatti, Veiga, Cambiaso; Thuram, Locatelli; Gonzalez, McKennie, Yildiz; Kolo Muani.

Sarà un match combattuto. Il pronostico dei bookmaker vede favoriti i padroni di casa, obbligati da vincere per sperare nel passaggio del turno. In questa stagione, i bianconeri hanno comunque già dimostrato una grande solidità nelle serate di Champions League.

Una curiosità: come per tutte le gare del Philips Stadion, un seggiolino della sezione D (fila 22, posto 43) rimarrà vuoto. È un omaggio all amemoria di Frederik Philips, industriale e grande tifoso che assisteva a tutte le sfide in mezzo alla folla anziché dalla tribuna VIP.

Per vedere in streaming la partita su Prime Video ti basta l’abbonamento Prime: se non lo hai ancora fatto, puoi iniziare subito la prova gratis di 30 giorni. La piattaforma trasmetterà in diretta anche il sorteggio degli ottavi, venerdì 21 febbraio alle ore 12:00.