Non c'è un buon motivo per tenere il pulsante Meta AI in WhatsApp

Alzi simbolicamente la mano chi vorrebbe togliere il pulsante di Meta AI dalla schermata principale di WhatsApp. Ok, tutti. È lì ormai da un anno e non c’è alcuna possibilità di eliminarlo. Torniamo a scriverne oggi perché il canale ufficiale YouTube della piattaforma ha pubblicato un video che ha il potenziale per entrare nella storia come una delle più incredibili supercazzole hi-tech.

Meta AI in WhatsApp: è opzionale, ma tienilo lì

Il filmato è quello visibile qui sotto, realizzato in collaborazione con Tiffany Janzen, una influencer da milioni di follower sui social. Oltre sei minuti nei quali provare a convincerci di come non sia rilevante avere quel tasto sempre davanti agli occhi e di come non costituisca un rischio per la privacy. La risposta a chi chiede di potersene liberare è Non è importante .

L’apice arriva quando afferma che noi povere creature intellettualmente limitate non siamo in grado di comprendere davvero quali sono le nostre necessità, le nostre esigenze presenti e future. Per fortuna, mamma Meta è abbastanza lungimirante e benevola da aver piazzato quel pulsante proprio lì, affinché lo potessimo trovare subito, non appena ne avvertiamo il bisogno.

… non riguarda solo fare qualcosa che le persone vogliono oggi, ma anche ciò che potrebbero volere più avanti. L’AI è ancora incredibilmente nelle sue prime fasi e molte persone non hanno ancora scoperto quanto può essere utile per loro.

Facciamo finta che nessuno abbia gli elementi necessari per metterne in dubbio l’utilità, la richiesta è semplicemente un’altra: perché non permetterci di toglierlo da lì? Anche a questa domanda, purtroppo, c’è risposta.

Mantenendo il punto di ingresso visibile e coerente, la funzionalità rimane nella memoria e accessibile. Sai, vedi qualcosa più e più volte, ed è in quel momento che qualcuno lo desidera. Inoltre, è abbastanza piccolo da poterlo ignorare.

Da utenti, su quest’ultima valutazione pretendiamo di avere l’ultima parola. Risparmiamo l’analisi sul resto del video. Come fa notare qualcuno in un commento, se è opzionale perché non permettere di nasconderlo?

L’AI ha bisogno di noi e noi di WhatsApp

La verità è che Meta ha bisogno di spingere l’utilizzo della sua intelligenza artificiale in ogni modo possibile. E una piattaforma come WhatsApp che ha tre miliardi di account attivi è una leva incredibile per farla conoscere, per convincere qualcuno a provarla. Sarebbe sufficiente ammetterlo, nel nome della coerenza e della trasparenza, poi saremo forse disposti a concedere una chance a quel pulsante.