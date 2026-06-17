Arriva il pulsante di recesso, cosa cambia per gli acquisti online

È tempo di parlare di una novità importante che riguarda gli acquisti online e i contratti sottoscritti a distanza: sta per arrivare il pulsante di recesso. Entro un paio di giorni, il 19 giugno, tutti coloro che offrono prodotti e servizi su internet sono chiamati a integrarlo nei loro siti, store e app. Vale anche e soprattutto per gli e-commerce.

Acquisti e contatti online: il pulsante di recesso

All’interno dell’interfaccia, indipendentemente dal fatto che sia raggiungibile da browser o da un’applicazione, dev’essere inclusa una funzione che permetta al cliente di comunicare la volontà di recedere, includendo il suo nome, le informazioni che identificano il contratto e quelle sul canale attraverso cui ricevere la conferma. A livello visuale, dovrà essere un tasto con parole come Recedere dal contratto qui o equivalenti. L’importante è che siano inequivocabili. Possiamo immaginarlo così.

A prevederlo è l’art. 54-bis inserito nel Codice del Consumo con il decreto legislativo 209 del 31 dicembre scorso, implementando così nella normativa nazionale quanto stabilito dalla direttiva europea 2023/2673.

Tale funzione è resa disponibile in maniera continuativa per tutto il periodo in cui può essere esercitato il diritto di recesso, figura in modo ben visibile sull’interfaccia online ed è facilmente accessibile al consumatore.

A livello pratico, la pressione del pulsante consentirà di compilare la dichiarazione di recesso e di inviarla. La controparte (e-commerce, azienda o altro) è poi tenuta a rispondere con un avviso di ricevimento in tempi brevi.

Una misura di contrasto ai dark pattern

L’obiettivo è fornire ai consumatori uno strumento rapido ed efficace per esercitare un loro diritto (e per rimediare agli acquisti impulsivi). Troppo spesso, oggi recedere da un contratto e effettuare un reso non è semplice come dovrebbe. Comprare o abbonarsi è facile, spesso bastano pochi passaggi, ma annullare l’azione risulta complicato, soprattutto per chi ha poca dimestichezza con il mondo online. Il problema dei dark pattern è noto.