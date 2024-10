Pulsar 1.222: supporto C, PHP e correzioni per l'editor di codice

Pulsar 1.222 è l’ultimo aggiornamento dell’editor di codice, basato su Electron, rilasciato da poco dagli sviluppatori, con diverse novità che aggiungono il supporto per altri linguaggi di programmazione, oltre alle solite correzioni.

L’ultimo aggiornamento aggiunge nello specifico il supporto per C e PHP, migliorando il sistema di analisi incrementale Tree-sitter.

Pulsar 1.222: le novità dell’editor di codice sorgente

Pulsar è un editor che apporta miglioramenti costanti con aggiornamenti periodici nel corso del tempo. Il nuovo aggiornamento si focalizza sull’evidenziazione della sintassi, con una definizione più precisa per quanto riguarda i modelli e le strutture di codice scritte in C++, oltre a un miglior accesso alle proprietà null-safe su PHP.

I cambiamenti di Pulsar 1.222 includono miglioramenti alla funzionalità del launcher, risolvendo nel pacchetto RPM che causava la rimozione dei file binari “pulsar” e durante gli aggiornamenti “.ppm”. Viene poi aggiornata AppImage, con più supporto per flag di avvio, tra cui “–wait”, migliorando al tempo stesso la compatibilità dei comandi “-p –version” per visualizzare le informazioni sulla versione.

Viene poi corretto un importante problema che comprometteva l’esperienza e riguardava un errore in “autocomplete-plus” per la grammatica PHP Tree-sitter. Viene anche risolto un comportamento non corretto in alcune situazioni di folding, come ” Fold at Indent Level X ” e fold che coinvolgono “#ifdefs” in C/C++.

Inoltre, Pulsar 1.222 offre ora un’alternativa a IndexedD con un’opzione di archiviazione dello stato SQL, attualmente disponibile come funzionalità di opt-in. Ciò consente una maggiore flessibilità per gli sviluppatori, offrendo diverse opzioni per l’archiviazione dei dati.

In prospettiva a un futuro aggiornamento di Electron, la nuova versione sostituisce anche le API obsolete, come “shell.moveItemToTrash”, con componenti alternativi più moderni, in modo che l’editor sia a prova di futuro e pronto per future migliorie in vista.

Come al solito, tutte le novità di Pulsar 1.222 sono disponibili in versione completa nella lista dei cambiamenti, disponibile nella pagina dedicata su GitHub da cui è anche disponibile il download.