Logitech R500: il miglior puntatore laser a metà prezzo

In questo periodo di videoconferenze e videolezioni, ma anche quando torneremo alla normalità, si rivela molto utile l’uso di un puntatore laser per indicare parti importanti di un documento e migliorarne la lettura e l’apprendimento. Uno di questi, in particolare il Logitech R500, è in offerta su Amazon per il Black Friday.

Puntatore laser Logitech R500: caratteristiche principali

Si tratta di uno dei migliori puntatori con funzione di telecomando per presentazioni plug-and-play che consente di visualizzare le diapositive ed eseguire puntamenti laser fino a 20 metri di distanza. Questo piccolo oggetto consente anche di navigare in tutta facilità e sicurezza all’interno di qualsiasi documento senza dover guardare verso il basso per posizionare le dita, grazie al pratico design a tre pulsanti.

Il Logitech R500 garantisce il plug-and-play sulla maggior parte dei dispositivi, sistemi operativi e software di presentazione, compresi Windows, MacOS, iOS, Android, PowerPoint, Keynote, Google Slides, PDF e Prezi. Il sistema R500 funziona con l’app Logitech Presentation, così da consentire di personalizzare le funzioni dei pulsanti, monitorare la durata delle batterie e impostare un timer su schermo per la presentazione.

A proposito di batteria, l’autonomia è garantita per ben 12 mesi con una batteria AAA. Quando la carica rimanente è ridotta, R500 attiva la modalità di risparmio energetico disattivando il laser per aumentare la durata delle batterie in modo da garantire una settimana extra di presentazioni.

Tutto questo può essere vostro al prezzo di 24,99 euro con uno sconto del 52% rispetto a quello di listino.