Punti vendita: ecco come proteggere i dati e la propria attività

Il settore retail sta affrontando una profonda trasformazione. È infatti sempre più pressante la necessità di integrare soluzioni tecnologiche avanzate per garantire la sicurezza dei dati, ottimizzare i processi aziendali legati alla propria attività e migliorare l’esperienza dei clienti. QNAP offre un ecosistema completo di prodotti e tecnologie che rispondono a queste esigenze, combinando sicurezza, videosorveglianza avanzata, digital signage e soluzioni di rete ad alte prestazioni.

Airgap+: protezione avanzata per i dati nei punti vendita

Secondo il Rapporto sulle Tendenze della Protezione dei Dati di Veeam 2023, l’85% delle realtà aziendali ha subìto almeno un attacco ransomware nel 2022, con il 39% dei dati di produzione crittografati o distrutti dagli aggressori.

In un panorama in cui il rischio di attacchi ransomware e perdita di dati è sempre più elevato, QNAP propone la tecnologia Airgap+, una soluzione che combina lo storage online e offline per garantire una protezione ottimale.

Cos’è il backup airgap

Quando si parla di backup airgap si fa riferimento a una specifica strategia che prevede la conservazione di una copia dei dati in modalità offline, ad esempio su un sistema di archiviazione completamente disconnesso dalla rete.

L’approccio è parte integrante della strategia di backup 3-2-1-1-0, che prevede:

3 copie dei dati

dei dati 2 tipi di supporti differenti

differenti 1 copia archiviata offsite (quindi al di fuori della struttura aziendale)

archiviata (quindi al di fuori della struttura aziendale) 1 copia offline (airgap)

(airgap) 0 errori nei backup (monitoraggio regolare e test di ripristino per garantire che i backup siano integri e recuperabili)

Grazie alla loro indipendenza dalla rete, i backup airgap offrono una difesa efficace contro ransomware e violazioni di dati.

La soluzione innovativa QNAP Airgap+

L’idea brillante di QNAP consiste nello scollegare programmaticamente i backup critici dalla rete, grazie a un sistema – chiamato appunto Airgap+ – che risulta perfettamente integrato con i NAS dell’azienda. Da un lato, i backup sono disconnessi in modo automatico dalla rete riducendo i rischi di accesso non autorizzato. Dall’altro, gli stessi dati sono immediatamente disponibili e ripristinabili in caso di emergenza (attacco o guasti).

La funzionalità Airgap+ sfrutta i router QNAP, ad esempio QHora-321 e QHora-322, per creare un airgap logico tra i sistemi NAS. Durante l’esecuzione di un’attività di backup, la connessione di rete è temporaneamente abilitata, in modo controllato. L’operazione occupa soltanto il tempo strettamente necessario al fine del trasferimento dati. In condizioni normali, invece, il router QHora mantiene il collegamento disabilitato.

Questa gestione intelligente impedisce qualunque accesso indesiderato ai sistemi di backup.

Perché Airgap+ è utile nei punti vendita?

I dati raccolti nei punti vendita, come numeri di carte di credito, informazioni personali e cronologia degli acquisti, possono essere obiettivo di attacchi ransomware. Con Airgap+, i backup critici sono isolati dal resto della rete, proteggendo queste informazioni da accessi non autorizzati o compromissioni.

In ambito retail, ogni minuto di downtime può tradursi in perdite finanziarie e danni reputazionali. Airgap+ consente di mantenere backup aggiornati e rapidamente recuperabili in caso di attacco, garantendo il ripristino delle operazioni senza interruzioni prolungate.

Normative come il Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR) richiedono la protezione rigorosa dei dati personali. Airgap+ contribuisce a rispettare tutti i requisiti grazie alla segregazione sicura dei dati, riducendo il rischio di sanzioni derivanti da violazioni di sicurezza.

Grazie alla soluzione Airgap+ di QNAP, inoltre, i punti vendita possono implementare un sistema di backup altamente sicuro senza dover investire in infrastrutture complesse e costose. L’automazione della connessione airgap rende la protezione avanzata più accessibile anche per i piccoli esercizi commerciali.

Non solo. Per le catene di negozi o franchising, Airgap+ semplifica la gestione centralizzata dei backup tra diverse sedi. Utilizzando i router QHora, ogni punto vendita può implementare backup sicuri e standardizzati, garantendo protezione uniforme.

QVR Surveillance Solution: videosorveglianza con intelligenza artificiale in ambito retail

La sicurezza fisica e digitale è cruciale nei punti vendita. QNAP offre soluzioni di videosorveglianza avanzate con la piattaforma QVR Surveillance Solution, che utilizza l’intelligenza artificiale (AI) per migliorare la protezione dei beni aziendali e garantire un’esperienza sicura per la clientela.

L’obiettivo è semplificare l’implementazione e la gestione dei sistemi di sicurezza, eliminando ogni complessità legata alla configurazione di soluzioni di marche diverse e scongiurando la necessità di investire in costosi NVR (Network Video Recorder) tradizionali.

QVR Surveillance Solution, perfetta per le esigenze di negozi, catene di punti vendita e grandi magazzini, non si limita alla videosorveglianza tradizionale, ma integra analisi avanzate, gestione centralizzata e funzionalità di intelligenza artificiale per trasformare la sicurezza in un vero e proprio strumento strategico.

Grazie alla sua natura flessibile e scalabile, la soluzione QVR di QNAP è ideale per il settore retail. La compatibilità con una vasta gamma di telecamere, incluse quelle già installate, riduce i costi di aggiornamento, mentre l’integrazione con dispositivi IoT e sistemi di allarme permette di creare un ecosistema di sicurezza personalizzato.

Funzionalità specifiche per il settore Retail

La piattaforma QVR offre funzionalità avanzate che rispondono alle esigenze specifiche dei punti vendita:

Smart Search AI : Ideale per analizzare rapidamente le registrazioni e individuare situazioni sospette come movimenti insoliti od oggetti abbandonati. Si può ad esempio utilizzare questa funzione per indagare su furti o comportamenti sospetti in prossimità delle casse.

: Ideale per analizzare rapidamente le registrazioni e individuare situazioni sospette come movimenti insoliti od oggetti abbandonati. Si può ad esempio utilizzare questa funzione per indagare su furti o comportamenti sospetti in prossimità delle casse. QVR Human : Consente di analizzare la densità di persone in diverse aree del negozio, offrendo preziosi spunti per ottimizzare la disposizione del punto vendita o gestire meglio i flussi nelle ore di punta.

: Consente di analizzare la densità di persone in diverse aree del negozio, offrendo preziosi spunti per ottimizzare la disposizione del punto vendita o gestire meglio i flussi nelle ore di punta. QVR Face: Il riconoscimento facciale può essere usato, nel pieno rispetto delle norme vigenti, per identificare il personale autorizzato ad accedere ad alcune aree del negozio. Ad esempio il magazzino. Le telecamere possono infatti essere installate per esigenze di sicurezza sul lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale.

Un aspetto cruciale in ambito retail è la gestione di più sedi. Con QVR, è possibile centralizzare il monitoraggio e l’archiviazione delle registrazioni di diversi negozi, mantenendo il controllo su tutte le attività da un’unica interfaccia.

NAS QNAP per il Retail: dal negozio locale alle catene multi-sito

QNAP propone una serie di soluzioni per lo storage su NAS adatte a soddisfare le esigenze di negozi di diverse dimensioni, da quelli più piccoli alle catene multi-sito, offrendo prestazioni elevate, facilità di gestione e sicurezza avanzata. Presentiamo di seguito quelle più adatte al mondo retail.

TS-216G

Per i piccoli negozi, il NAS QNAP TS-216G rappresenta una soluzione ideale. Grazie al supporto per la connettività 2,5 GbE e al SoC ARM Cortex-A55 quad-core integrato, offre prestazioni elevate per la gestione di file e applicazioni multimediali, il tutto a un prezzo competitivo.

La dotazione di 4 GB di RAM e la NPU (Neural Processing Unit), aiutano il TS-216G a gestire efficacemente le richieste simultanee, supportando appieno il funzionamento delle applicazioni AI.

Il design semplice con alloggiamenti hot-swap permette l’aggiunta o la sostituzione delle unità anche durante l’utilizzo effettivo del dispositivo.

Il supporto per gli snapshot permette di proteggere i dati dagli attacchi ransomware: gli amministratori possono infatti conservare copie di backup complete del NAS. Non solo del contenuto ma anche del suo stato, comprese applicazioni e configurazione.

Il NAS TS-216G assicura inoltre accesso e sincronizzazione da più dispositivi con applicazioni come QNAP Qsync e File Station, per una gestione file centralizzata. La soluzione per lo storage QNAP è pienamente compatibile con le piattaforme di archiviazione cloud, consentendo la gestione di configurazioni ibride. Il NAS integra firewall, VPN, Security Center e protezione antimalware avanzata.

Con il TS-216G, QNAP offre una soluzione potente e accessibile per utenti che cercano affidabilità e funzionalità avanzate, mantenendo un ottimo rapporto qualità-prezzo. È prevista una garanzia standard di 2 anni, estendibile fino a 5 anni.

TS-433eU

Per le realtà retail più complesse, il NAS TS-433eU di QNAP rappresenta una soluzione versatile e compatta, ideale per ambienti con spazi limitati. E ciò grazie al design da 1U per il montaggio su rack con una profondità di soli 292,3 mm.

Il NAS a profondità ridotta offre funzionalità avanzate come la connettività 2,5 GbE, accelerazione tramite NPU e un ampio supporto per backup, sincronizzazione e sorveglianza.

Compatibile con i kit Rail-S01 e Rail-B02 per armadi rack standard da 19”, il NAS TS-433eU offre pieno supporto per Port Trunking e SMB Multichannel, così da ottimizzare la larghezza di banda e massimizzare la tolleranza ai guasti.

L’unità NPU integrata velocizza le attività di riconoscimento facciale e l’organizzazione delle foto con QuMagie, migliorando le prestazioni e riducendo il carico di lavoro sulla CPU.

Il NAS TS-433eU assicura la possibilità di configurare backup multipiattaforma con supporto per Rsync, FTP, CIFS/SMB, Time Machine e servizi cloud (incluso myQNAPcloud). Le funzionalità di replica e di disaster recovery sono fruibili attraverso un pannello di gestione Web semplificato, beneficiando così di una protezione completa. La sincronizzazione file multi-dispositivo con controllo delle versioni e l’accesso sicuro in modalità remota tramite QVPN sono la “ciliegina sulla torta”. Con QNAP QuWAN è inoltre possibile configurare una rete Mesh VPN (ne parliamo più avanti).

Servendosi di QNAP Boxafe, gli utenti possono implementare anche il backup e la gestione centralizzata dei dati conservati su piattaforme cloud come Google Workspace e Microsoft 365.

TS-h765eU-8G

Anch’esso congegnato per le realtà di maggiori dimensioni, il NAS QNAP TS-h765eU-8G offre prestazioni elevate grazie alla presenza di un processore Intel Atom x7000C di ultima generazione.

Il TS-h765eU è un dispositivo compatto montabile su rack 1U, progettato per ambienti che richiedono soluzioni di archiviazione efficienti e affidabili in spazi limitati. Equipaggiato con RAM DDR5 ad alte prestazioni e basso consumo, il NAS supporta ECC (Error-Correcting Code) in-band garantendo un’affidabilità ancora maggiore nella gestione dei dati. È inoltre possibile estendere la memoria fino a 16 GB.

I tre slot PCIe NVMe E1.S/M.2 offrono ampie possibilità di espansione, inclusa l’aggiunta di moduli di rete 10 GbE per una connettività ad alta velocità. I vantaggi in termini di scalabilità si concretizzano anche con il supporto per i dispositivi USB JBOD, che permettono alle realtà del mondo retail di non essere vincolate da soglie di storage predeterminate. Ampliando facilmente le capacità di memorizzazione.

Il dispositivo supporta soluzioni di backup complete, inclusi backup locali, in-cloud e su dispositivi esterni. È possibile disporre backup da e verso i principali servizi cloud come QNAP myQNAPcloud Storage, Google Workspace e Microsoft 365. Il TS-h765eU è anche compatibile con le principali piattaforme di virtualizzazione come VMware vSphere e Microsoft Hyper-V, offrendo una solida soluzione per l’archiviazione, la gestione e l’avvio di macchine virtuali.

Con il supporto per Active Directory, Azure AD e LDAP, il TS-h765eU assicura la gestione centralizzata degli utenti, mentre le opzioni di accesso sicuro, come l’autenticazione a due fattori (2FA), rafforzano ulteriormente la sicurezza.

Le soluzioni di rete per i punti vendita: SD-WAN con il router QHora-321

Disporre di una rete affidabile e sicura è fondamentale in ambito retail, soprattutto per la gestione dei sistemi POS, per la videosorveglianza e il digital signage.

Il router QNAP QHora-321 si propone come una soluzione sicura, versatile e scalabile per gestire negozi, catene di punti vendita e attività commerciali distribuite.

QHora-321 supporta infatti la creazione e gestione di reti Mesh VPN multi-sito: in questo modo le aziende con più punti vendita possono stabilire una connessione sicura e ad alta velocità tra le varie sedi. Grazie alla funzionalità QuWAN SD-WAN, la gestione delle connessioni tra i vari punti vendita è semplificata, riducendo i costi di gestione e aumentando l’affidabilità. Gli amministratori IT possono configurare, monitorare e gestire la rete tramite il QuWAN Orchestrator, una piattaforma cloud centralizzata che semplifica la gestione della rete a livello globale.

La caratteristiche del router QHora-321 facilitano la creazione di una rete interconnessa tra le diverse sedi, senza la necessità di configurazioni manuali complesse. Questo è particolarmente utile per le catene di negozi che necessitano di una comunicazione continua tra varie “filiali”, semplificando la gestione centralizzata delle operazioni di vendita, inventario e assistenza clienti.

Nel contesto del retail, la protezione dei dati dei clienti è fondamentale. QHora-321 garantisce la protezione dei dispositivi remoti e locali, come terminali di pagamento, dispositivi IoT, e NAS.

La rete Mesh VPN crea una connessione sicura tra i punti vendita, proteggendo il traffico dati e impedendo accessi non autorizzati. Inoltre, l’integrazione con il servizio QVPN permette ai dipendenti di connettersi in modo sicuro alla rete aziendale anche da remoto, utilizzando dispositivi mobili e computer portatili.

Gestione e accesso semplificato ai dati e backup remoto

Nel settore retail, è cruciale garantire che i dati aziendali siano sempre protetti e accessibili. Con il QHora-321, è possibile configurare un sistema di backup remoto sicuro utilizzando i NAS QNAP.

Tramite l’applicazione Hybrid Backup Sync (HBS), i dati possono essere sincronizzati e trasferiti in modo sicuro tra sedi diverse, proteggendo l’integrità delle informazioni anche in caso di attacchi informatici o disastri.

L’uso di una rete cifrata e la funzionalità di backup Airgap+ descritte in precedenza, permettono di isolare completamente i dati di backup dalla rete aziendale, proteggendoli da potenziali cyberattacchi.

Flessibilità e scalabilità nella gestione della rete IoT

I punti vendita moderni sono spesso equipaggiati con dispositivi IoT per la gestione delle scorte di magazzino, la sicurezza, la gestione del flusso clienti e altro ancora. Il QHora-321 consente di interfacciarsi in modo ottimizzato con questi dispositivi tramite collegamento IoT Direct-to-device.

Ogni porta del router è indipendente e può essere configurata per supportare dispositivi specifici senza interferire con gli altri segmenti della rete. Questa flessibilità assicura che il QHora-321 possa essere facilmente integrato in ambienti retail con una varietà di dispositivi IoT, migliorando l’efficienza operativa.

Facilità di configurazione e gestione tramite QuRouter OS

Il sistema operativo QuRouter preinstallato sul QHora-321, semplifica enormemente la gestione della rete, grazie alla sua interfaccia utente intuitiva e alla dashboard che fornisce una panoramica in tempo reale dello stato della rete.

In questo modo, i responsabili IT possono monitorare facilmente il traffico di rete, configurare le impostazioni di sicurezza e risolvere eventuali problemi rapidamente, riducendo i tempi di inattività e migliorando l’efficienza operativa dei punti vendita.

Switch di rete per il mondo retail

QSW-M2106PR-2S2T

Come abbiamo ricordato anche in altri nostri articoli, è piuttosto inutile che un’azienda aggiorni i propri dispositivi per lo storage dei dati se utilizza ancora oggi vecchi switch di rete che fungono da collo di bottiglia in fase di trasferimento dei dati.

QNAP QSW-M2106PR-2S2T è uno switch gestito PoE++ di livello 2, progettato per soddisfare le esigenze delle PMI, compresi punti vendita e le attività retail, grazie alle sue funzionalità avanzate e al design compatto. Dotato di porte 10 GbE e 2,5 GbE PoE++, lo switch è in grado di fornire una larghezza di banda sufficiente per supportare i dispositivi di ultima generazione e la connettività ultrabroadband.

Le porte PoE++ da 90W (su ciascuna porta, per una potenza totale di 310W) sono utili per fornire l’alimentazione a un’ampia categoria di dispositivi come telecamere IP, access point wireless, segnaletica digitale, telefoni IP e illuminazione LED. Nei punti vendita, questa funzionalità è cruciale per ridurre i costi di cablaggio e semplificare l’installazione di dispositivi, centralizzando la gestione dell’alimentazione attraverso un’unica infrastruttura.

Lo switch QSW-M2106PR-2S2T è progettato per un montaggio su rack a larghezza ridotta, permettendo di risparmiare spazio fisico. Una caratteristica particolarmente vantaggiosa nei negozi, in cui lo spazio disponibile è spesso limitato.

In ambito retail, la gestione semplice della rete è fondamentale, soprattutto per i negozi che non dispongono di un reparto IT dedicato. Grazie all’interfaccia QNAP Switch System (QSS), QSW-M2106PR-2S2T offre una gestione intuitiva tramite interfaccia Web, semplificando la configurazione e la supervisione della rete. La gestione avanzata delle porte, la pianificazione PoE e le funzionalità come QoS (Quality of Service)/VLAN migliorano ulteriormente l’affidabilità della rete.

QSW-M3216R-8S8T

Lo switch QNAP QSW-M3216R-8S8T è un dispositivo avanzato che si distingue per la sua capacità di supportare un ambiente di rete ad alta velocità ed efficienza.

È dotato di 8 porte 10 GbE SFP+ e 8 porte 2,5 GbE, che offrono la larghezza di banda necessaria per gestire elevati volumi di traffico dati, caratteristica essenziale in ambienti retail che sviluppano moli di traffico importanti (WiFi, videosorveglianza IP ad alta risoluzione e soluzioni di digital signage).

Le porte PoE++ forniscono fino a 90W per porta, facilitando l’alimentazione di dispositivi come access point, telecamere IP, e telefoni VoIP, con un’erogazione di potenza totale fino a 680W.

Con un formato 1U e un design compatto, lo switch QSW-M3216R-8S8T può essere installato su rack da 19 pollici assieme ad altri device, in modo da ottenere un setup ordinato e semplificare la gestione del cablaggio.

Conclusioni

Il settore retail è in continua evoluzione e l’adozione di tecnologie avanzate diventa fondamentale per garantire la sicurezza dei dati, l’efficienza operativa e una customer experience ottimale.

Le soluzioni offerte da QNAP rispondono a queste necessità, offrendo protezione avanzata contro le minacce informatiche e migliorando la gestione della sicurezza fisica e digitale.

Con una gamma di dispositivi NAS adatti a diverse realtà, dalle piccole attività ai grandi gruppi, QNAP rende accessibile a tutti soluzioni altamente performanti per il backup, la videosorveglianza e la gestione centralizzata dei dati. Inoltre, la compatibilità con dispositivi IoT e la scalabilità delle soluzioni, assicurano che ogni punto vendita possa implementare un’infrastruttura tecnologica evoluta, capace di crescere insieme al business.