Puoi finalmente risolvere il problema dello spazio su PC e smartphone

Quando acquistiamo un nuovo PC o un nuovo smartphone uno dei fattori che valutiamo è la capienza della memoria. Eppure per quanto siano capienti nel giro di qualche mese o anno anche le memorie più ampie si esauriscono per foto, video, documenti, applicazioni, programmi e contenuti che salviamo sui nostri device. Eliminarli può non sempre essere facile o possibile e la vera alternativa davvero risolutiva è scegliere un servizio di cloud storage. InternXT ha in promozione con l’85% di sconto tutti i suoi piani individuali e a vita.

Cosa prevedono i piani InternXT

InternXT è una soluzione cloud innovativa che permette finalmente di risolvere il problema dello spazio su PC e smartphone. Sono infatti disponibili piani per ogni esigenza, sia individuali (200 GB, 2 TB, 5 TB e 10 TB) che a vita (2 TB, 5 TB e 10 TB).

Ciascun piano unisce sicurezza e praticità d’uso per la conservazione e l’accesso al proprio archivio digitale. Grazie alla sua tecnologia all’avanguardia e alle sue misure di sicurezza avanzate, infatti, InternXT garantisce la protezione dei dati personali, assicurando allo stesso tempo un accesso facile e veloce. Tutti i file salvati nel cloud vengono crittografati impedendo a chiunque non sia in possesso delle credenziali d’accesso, di poterli aprire o visualizzare. Come misura di sicurezza è possibile attivare anche l’autenticazione a due fattori.

Inoltre con InternXT tutto quello che viene salvato nel cloud dal PC è possibile visualizzarlo immediatamente anche da smartphone (e viceversa), potendo così avere a portata di mano tutto quello di cui si ha bisogno. E in caso di necessità si possono condividere file e cartelle con amici, familiari o colleghi di lavoro sfruttando sempre la crittografia avanzata e la protezione tramite password, così da ottenere sempre la miglior sicurezza possibile per ciascuno dei propri file.

Con InternXT lo smartphone e il PC possono avere sempre la memoria libera per aggiornamenti e prestazioni migliori e salvare i backup nell’archivio in cloud.