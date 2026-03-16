 Puoi risparmiare 500 euro sul robot ECOVACS X11 OmniCyclone
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Puoi risparmiare 500 euro sul robot ECOVACS X11 OmniCyclone

Un alleato evoluto per la pulizia della casa: ECOVACS X11 OmniCyclone è in sconto di 500 euro su Amazon per la Festa di Primavera.
Puoi risparmiare 500 euro sul robot ECOVACS X11 OmniCyclone
Tecnologia Casa e Domotica
Un alleato evoluto per la pulizia della casa: ECOVACS X11 OmniCyclone è in sconto di 500 euro su Amazon per la Festa di Primavera.

L’ultima giornata della Festa delle Offerte di Primavera su Amazon ha portato con sé lo sconto di 500 euro su ECOVACS X11 OmniCyclone. È il robot aspirapolvere e lavapavimenti adatto a ogni tipo di casa, anche quella più grande e con molte stanze. I punti di forza sono davvero tanti: svuotamento automatico, rimozione garantita delle macchie più ostinate, lavaggio con acqua calda a 75 °C e integrazione dell’intelligenza artificiale per capire dove agire con più intensità.

Compra il robot in sconto di 500 euro

Amazon ha tagliato il prezzo del robot ECOVACS

È progettato per occuparsi senza interruzioni di superfici fino a 1.000 metri quadrati senza richiedere alcun intervento manuale. Inoltre, la tecnologia PowerBooster in dotazione fa leva su un algoritmo che ottimizza l’autonomia e la soluzione BLAST con potenza di aspirazione da 19.500 Pa aumenta del 140% la rimozione di polveri sottili e del 262% quella dei peli dai tappeti rispetto alla generazione precedente. Segnaliamo poi le 4 ruote motrici TruePass per superare con facilità la maggior parte delle soglie domestiche come un singolo gradino di 2,4 cm. All’interno della scheda completa trovi tutte le altre informazioni che cerchi.

Le caratteristiche del robot aspirapolvere e lavapavimenti ECOVACS X11 OmniCyclone

Da listino ufficiale costerebbe 1.299 euro, ma con lo sconto di 500 euro che oggi propone Amazon lo puoi acquistare al prezzo finale di 799 euro, con un notevole risparmio. In questo momento il robot aspirapolvere e lavapavimenti ECOVACS X11 OmniCyclone ha disponibilità immediata con la consegna gratis assicurata entro pochi giorni, direttamente a casa.

ECOVACS X11 OMNICYCLONE Robot Aspirapolvere Lavapavimenti, BLAST e 19.500 Pa, Boost di Potenza Ultrarapido, OZMO ROLLER 2.0, Altezza Massima di Salita di 4 cm, Rullo Esteso, Svuotamento Automatico

ECOVACS X11 OMNICYCLONE Robot Aspirapolvere Lavapavimenti, BLAST e 19.500 Pa, Boost di Potenza Ultrarapido, OZMO ROLLER 2.0, Altezza Massima di Salita di 4 cm, Rullo Esteso, Svuotamento Automatico

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La Festa delle Offerte di Primavera si chiude oggi: è l’ultima occasione utile per approfittare delle occasioni legate all’evento. Passa dalla vetrina dedicata per scoprire le promozioni più interessanti disponibili, ce ne sono molte anche per casa e smart home.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 16 mar 2026

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Davide Tommasi
Pubblicato il
16 mar 2026
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