Oggi puoi scaricare gratis Alone in the Dark 1, 2 e 3

GOG ha deciso di fare un regalo a tutta la sua community: la trilogia originale di Alone in the Dark è gratis, ma solo fino al 5 febbraio. Il consiglio è di affrettarsi e aggiungerla subito alla propria libreria (la procedura è più avanti nell’articolo). L’iniziativa celebra l’impegno della community per la conservazione dei videogiochi usciti in passato.

I primi tre Alone in the Dark sono gratis su GOG

Lanciati rispettivamente nel 1992, nel 1993 e nel 1995, i titoli sono considerati tra i primi rappresentanti del genere survival horror che poi sarebbe letteralmente esploso con l’arrivo di Resident Evil. Ideati da Frédérick Raynal, sono stati sviluppati dallo studio francese Infogrames.

Per aggiungere la trilogia originale di Alone in the Dark alla propria raccolta è sufficiente visitare la pagina dedicata su GOG e premere “Go to giveaway”, poi “Add to library”. Non serve altro, è del tutto gratuito. Da quel momento è possibile scaricare e installare i giochi sul proprio computer. Il parlato è in inglese, ma ci sono i sottotitoli in italiano. La compatibilità è garantita per Windows e macOS. Ci sono anche extra come le colonne sonore in formato MP3, carte da gioco stampabili e un giornale d’epoca.

Per quanto riguarda i requisiti di sistema, sono alla portata anche delle macchine meno recenti. Bastano infatti un qualsiasi processore da almeno 1,80 GHz, 2 GB di RAM e una scheda grafica anche integrata. Occupa poco spazio, meno di 400 MB. Non manca nemmeno il supporto ai salvataggi sul cloud. Oggi l’impatto di questo 3D anni ’90 non è certo più lo stesso di allora, ma l’atmosfera è rimasta invariata.

A differenza di Resident Evil che abbiamo già citato, AitD mette l’azione al servizio della trama, proponendo un gameplay meno frenetico, ma ricco di enigmi da risolvere. Il primo in particolare è chiaramente ispirato ai racconti di Lovecraft.