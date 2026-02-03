 Oggi puoi scaricare gratis Alone in the Dark 1, 2 e 3
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

Oggi puoi scaricare gratis Alone in the Dark 1, 2 e 3

GOG regala la trilogia originale di Alone in the Dark, per poco tempo: aggiungi subito i giochi alla tua libreria, sono un pezzo di storia.
Oggi puoi scaricare gratis Alone in the Dark 1, 2 e 3
Entertainment Videogame
GOG regala la trilogia originale di Alone in the Dark, per poco tempo: aggiungi subito i giochi alla tua libreria, sono un pezzo di storia.
GOG

GOG ha deciso di fare un regalo a tutta la sua community: la trilogia originale di Alone in the Dark è gratis, ma solo fino al 5 febbraio. Il consiglio è di affrettarsi e aggiungerla subito alla propria libreria (la procedura è più avanti nell’articolo). L’iniziativa celebra l’impegno della community per la conservazione dei videogiochi usciti in passato.

I primi tre Alone in the Dark sono gratis su GOG

Lanciati rispettivamente nel 1992, nel 1993 e nel 1995, i titoli sono considerati tra i primi rappresentanti del genere survival horror che poi sarebbe letteralmente esploso con l’arrivo di Resident Evil. Ideati da Frédérick Raynal, sono stati sviluppati dallo studio francese Infogrames.

Un'immagine dall'originale Alone in the Dark

Per aggiungere la trilogia originale di Alone in the Dark alla propria raccolta è sufficiente visitare la pagina dedicata su GOG e premere “Go to giveaway”, poi “Add to library”. Non serve altro, è del tutto gratuito. Da quel momento è possibile scaricare e installare i giochi sul proprio computer. Il parlato è in inglese, ma ci sono i sottotitoli in italiano. La compatibilità è garantita per Windows e macOS. Ci sono anche extra come le colonne sonore in formato MP3, carte da gioco stampabili e un giornale d’epoca.

Il quotidiano di Alone in the Dark

Per quanto riguarda i requisiti di sistema, sono alla portata anche delle macchine meno recenti. Bastano infatti un qualsiasi processore da almeno 1,80 GHz, 2 GB di RAM e una scheda grafica anche integrata. Occupa poco spazio, meno di 400 MB. Non manca nemmeno il supporto ai salvataggi sul cloud. Oggi l’impatto di questo 3D anni ’90 non è certo più lo stesso di allora, ma l’atmosfera è rimasta invariata.

A differenza di Resident Evil che abbiamo già citato, AitD mette l’azione al servizio della trama, proponendo un gameplay meno frenetico, ma ricco di enigmi da risolvere. Il primo in particolare è chiaramente ispirato ai racconti di Lovecraft.

Fonte: GOG

Pubblicato il 3 feb 2026

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

Dimentica il codice: ora i giochi li crei con l'AI di Google

Dimentica il codice: ora i giochi li crei con l'AI di Google
Xbox Cloud Gaming: come provare la nuova interfaccia

Xbox Cloud Gaming: come provare la nuova interfaccia
Esplosione nello studio Rockstar di GTA 6

Esplosione nello studio Rockstar di GTA 6
Niente AI per l'arte di Divinity, scelta drastica

Niente AI per l'arte di Divinity, scelta drastica
Dimentica il codice: ora i giochi li crei con l'AI di Google

Dimentica il codice: ora i giochi li crei con l'AI di Google
Xbox Cloud Gaming: come provare la nuova interfaccia

Xbox Cloud Gaming: come provare la nuova interfaccia
Esplosione nello studio Rockstar di GTA 6

Esplosione nello studio Rockstar di GTA 6
Niente AI per l'arte di Divinity, scelta drastica

Niente AI per l'arte di Divinity, scelta drastica
Davide Tommasi
Pubblicato il
3 feb 2026
Link copiato negli appunti