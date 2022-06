PureVPN: 82% di sconto sull'abbonamento biennale

Una VPN che si rispetti deve essere sicura, solida, non appesantire la connessione e, possibilmente, avere costi accessibili.

Solo un servizio in grado di combinare questi aspetti permette di sfruttare a pieno le reali potenzialità di questo strumento così importante.

In caso contrario ci si ritrova tra le mani una VPN che non tutela la privacy dell’utente, esponendolo comunque a rischi e agli occhi indiscreti altrui. In altri casi, il rischio è di ritrovarsi con la connessione intasata, il che rende difficile anche la più semplice navigazione o il controllo della casella email.

E la questione prezzi? Alcuni tra i servizi più ambiti e apprezzati richiedono cifre piuttosto esose che, in molti casi, fanno rinunciare l’utente alla protezione offerta dalle VPN.

Per fortuna, esistono servizi come PureVPN che riescono ad aggregare tutti i vantaggi di una VPN di valore, pur contenendo il prezzo della stessa.

PureVPN è un servizio solido, sicuro e performante

Il servizio di cui stiamo parlando ha pochi rivali come struttura e organizzazione: PureVPN infatti può contare su 6.500 server sparsi in 140 nazioni.

Tutto ciò consente al servizio di mantenere performance elevate, che consentono non solo di poter provare esperienze di gaming prive di qualsivoglia rallentamento, ma anche di scaricare file di grandi dimensioni o di seguire la propria serie TV in streaming senza buffering o altri problemi.

La possibilità di effettuare, con un singolo account fino a 10 login contemporanei è un considerevole vantaggio, vista la flessibilità di questa VPN. Essa infatti è in grado di lavorare, attraverso apposite app, in ambiente Windows, Mac, Linux, Android e iOS.

Non solo: la compatibilità rispetto a console da gaming (siano esse PlayStation oppure Xbox) così come con dispositivi Amazon Firestick, Roku e Kodi , vanno a delineare un’adattabilità difficilmente riscontrabile nei competitor.

Il tutto senza considerare l’attuale offerta: con l’abbonamento biennale a PureVPN infatti, è possibile ottenere uno sconto dell’82%. Ciò significa che è possibile ottenere tutti i vantaggi legati a questa VPN spendendo appena 1,99 euro al mese.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.