PureVPN: abbonati ora per usufruire dello sconto dell’82%

È diventato ormai fondamentale possedere un VPN, ossia una rete privata virtuale. Quale occasione migliore per affidarsi a PureVPN?

Si tratta di uno dei migliori servizi VPN e tra i più sicuri, poiché è basato su una solida infrastruttura e anni di esperienza nel settore.

Il numero dei suoi server supera le 6.500 unità, che è di gran lunga la più numerosa presenza nel mondo delle reti privati virtuali.

Gli abbonati al servizio possono proteggere fino a dieci dispositivi contemporaneamente. Ma uno dei maggiori punti di forza sono i controlli no-log periodici, che garantiscono agli utenti il più alto grado di trasparenza possibile.

PureVPN: approfitta dello sconto dell’82%

Chi desidera abbonarsi a un servizio VPN adesso, può approfittare dello sconto del 82% offerto da PureVPN ai nuovi abbonati.

Una volta entrati nella pagina, basta semplicemente cliccare su “Ottieni PureVPN”, selezionare l’offerta a 1,99 euro al mese per 2 anni e procedere al pagamento.

Attivando il VPN sul proprio dispositivo, l’utente sarà in grado di aggirare le restrizioni geografiche e le censure, accedendo in questo modo a eventi live, video, siti web, condividere file p2p e tanto altro.

Il servizio VPN possiede anche un kill switch, che consente alla connessione di interrompersi nel momento in cui la stessa rete virtuale si interrompe, anche per una frazione di secondo.

Ciò è per evitare che i dati privati vengano utilizzati dal provider di servizi internet o da qualsiasi altra grande azienda.

La protezione che utilizza è la crittografia AES a 256 bit, che si attiva ogni volta che l’utente si connette, garantendogli in questo modo l’anonimato.

Inoltre, il componente aggiuntivo Port Forwarding permette a un utente di accedere al proprio dispositivo o a un servizio da qualsiasi parte del mondo in totale sicurezza.

Infine, come detto in precedenza, con l’abbonamento a 1,99 euro al mese è possibile ottenere fino a dieci connessioni simultanee, più che sufficienti per garantire protezione a tutti i dispositivi presenti in un’abitazione.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.