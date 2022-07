PureVPN: con la sottoscrizione biennale a soli 1,99€ al mese

Che le VPN siano uno strumento utile per sicurezza e per questioni di privacy è ormai risaputo. Troppe persone però, pensano ancora che non esistano grandi differenze tra un servizio e l’altro.

Affinché una Virtual Private Network sia realmente efficace, questa deve offrire alcune garanzie. Sotto il punto di vista pratico infatti, uno strumento che non offre adeguate certezze a livello di sicurezza, con sistemi di crittografia e infrastrutture all’altezza della situazione, è pressoché inutile.

E cosa dire di una VPN che rallenta la connessione? A cosa serve sentirsi protetti se, qualunque operazione oltre a navigare o scaricare la posta elettronica richiede tempi lunghissimi?

In questo contesto, solo pochi provider offrono strumenti in grado di rendere le VPN realmente funzionanti e, PureVPN, ha il privilegio di rientrare in questa categoria di servizi.

PureVPN: un servizio di alto livello a un costo più che contenuto

PureVPN offre una rete estesa, strutturata attraverso 6.500 location sparse in più di 78 paesi. Il tutto per una velocità di connessione che rende tale VPN ideale per lo streaming, ma anche per il download i torrent o qualunque altra attività che impegna in maniera sostanziosa la banda.

A ciò si aggiunge una severa politica no-log. A livello pratico, il provider non monitora, archivia o condivide mai i dati della navigazione degli utenti. Non va poi dimenticata l’assistenza. Questa agisce attraverso posta elettronica, chat e ticket, 24 ore su 24 e 7 giorni su 7.

PureVPN offre anche la garanzia soddisfatti o rimborsati entro 31 giorni dall’acquisto, a dimostrazione di come si tratti di una piattaforma che prende sul serio il proprio lavoro.

L’aspetto davvero sorprendente però è il costo: grazie all’attuale sconto dell’82% sul piano biennale, è possibile ottenere tutta la protezione di PureVPN per appena 1,99 euro al mese.

